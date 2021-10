Deutsche Bahn bewirbt Gepäckfächer – Kunden können nur lachen: „Herzallerliebst“

Die Deutsche Bahn gibt Tipps zum Thema Gepäck! Damit bei Fernreisen alles glatt geht und keiner über einen Koffer, der im Weg steht, stolpert, gibt das Unternehmen jetzt einen Guide zum richtigen Verstauen von Gepäck raus.

Doch viele Deutsch Bahn-Kunden können darüber nur lachen. Sie finden die versuchte Hilfestellung „herzallerliebst“, aber realistisch gesehen nicht umsetzbar.

Deutsche Bahn: So verstaust du dein Gepäck im Zug richtig

Die Deutsche Bahn gibt Tipps zum richtigen Verhalten mit Gepäck im Fernverkehr. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Wer im bei einer Fernverkehrsreise nicht weiß, wo er sein Gepäck lassen soll, der bekommt jetzt Hilfe von der Deutschen Bahn. Die hat für die größeren Gepäckstücke extra Regale und Ablagen in den ICs und ICEs eingerichtet. Doch wenn diese mal voll sein sollten, gibt es auch immer noch andere Optionen.

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Auch unterm Sitz können kleiner Taschen oder Koffer verstaut werden sowie zwischen Türen und Sitzplätzen. Dort, wo zwei Sitzreihen mit dem Rücklehen aneinander platziert sind, ist in dem Zwischenraum auch genug Platz für größere Koffer.

Deutsche Bahn: Nimm nicht mehr mit als du selber tragen kannst

Allem voran ist der Deutschen Bahn an einem sicheren Ort für das Gepäck ihrer Kunden gelegen. Damit keine Koffer oder Taschen im Gang stehen müssen, sollen die jedoch nicht zu viel mitbringen. Nur ein Stück Traglast ist neben dem Handgepäck zugelassen. Oder anders gesagt: Nur, was du selbst auch tragen kannst, sollteste du mit in den Zug nehmen. Das sollte dann auch nicht zu groß sein, weil manche Zugtüren nur 70 Zentimeter breit sind.

Auch Fahrräder und Kinderwägen werden hier immer wieder zum Problem. Praktisch sind dann faltbare Optionen. Bei Falträdern entfällt dann auch die Pflicht zum Reservieren eines Stellplatzes im Zug. Weitere Einzelheiten zu dem Thema, kannst du auch auf der Webseite der Deutschen Bahn nachlesen.

Hier bekommst du Tipps, wie du dein Gepäck im Zug am besten verstauen kannst. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Die Reaktionen der Kunden auf die Tipps fallen jedoch alles andere als positiv aus. Ein Post der Deutschen Bahn bei Facebook wird zum Sammelpunkt der Kundenkritik.

Deutsche Bahn: Kunden reagieren verärgert über die Tipps

„Juhu, Herbstferien = Urlaubszeit! Damit du und deine Mitreisenden eine entspannte und sichere Bahnfahrt erleben, solltet ihr eure Koffer richtig im Zug verstauen“, betitelt die Deutsche Bahn den Facebook-Post. Darunter ist eine Frau abgebildet, die in einem Zug steht und gerade ihren Koffer in der Gepäckablage über den Sitzen verstaut.

Doch die gut gemeinten Tipps des Verkehrsunternehmens stoßen hier auf wenig Verständnis. „Mmhhh nein. Trolli zu groß. Gepäckbuchten schon voll. Zudem bin ich nicht 2,50m groß, wie die Dame im Foto“, kommentiert eine Kundin das Foto. Eine andere Kundin findet den Post „herzallerliebst“ und auch andere haben damit so ihre Probleme. „Ich krieg das Ding nicht hoch“, meint einer. Ein anderer meint, er „habe noch nie so tief angebrachte Gepäckfächer im Zug gesehen“. Für viele sei es immer ein „Kampf mit dem Gepäck“. Da helfen auch die Tipps nicht weiter. (mbo)