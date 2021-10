Deutsche Bahn: Fernfahrten nur noch für Geimpfte, Genesene und Getestete? Die Politik hat entschieden

Was sind eigentlich Corona-Varianten und warum werden sie mit griechischen Buchstaben bezeichnet.

Corona-Varianten: Wie entstehen Mutationen und was macht sie gefährlich?

Corona-Varianten: Wie entstehen Mutationen und was macht sie gefährlich?

Die Deutsche Bahn bringt Millionen von Reisende tagtäglich an ihr Ziel. Doch wird es Fernfahrten bald etwa nur noch für Geimpfte, Genesene und Getestete geben? So hat die Politik entschieden.

Ob Berlin, Hamburg oder München: Die Deutsche Bahn ist für Reisende in Deutschland unerlässlich. Doch könnten bald einige Personen von den Zugfahrten ausgeschlossen werden? Die Antwortet lautet: Nein!

Deutsche Bahn: Fernfahrten nur noch für Geimpfte, Genesene und Getestete? Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Deutsche Bahn: SO hat die Politik zur 3G-Regelung entschieden

In Fernzügen in Deutschland wird es voraussichtlich keine 3G-Regel geben. Diese Vorschrift sei „weder rechtlich möglich noch praktikabel“, teilte das Bundesverkehrsministerium am Freitag mit. Zu dieser Feststellung ist die Bundesregierung „übereinstimmend“ gekommen.

„Für 3G in Zügen fehlt die Rechtsgrundlage“, erklärte das Ministerium weiter. Zudem sei es schwierig, das Einhalten der Maßnahmen überhaupt zu kontrollieren.

---------------------

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

-----------------------

Deutsche Bahn: Maßnahmen zur Einhaltung bei 3G sind schwer zu kontrollieren

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich vor einiger Zeit für die 3G-Regel im Bahn-Fernverkehr ausgesprochen. Ihr Sprecher Steffen Seibert verwies am Freitag auf eine momentane „Stabilisierung der Corona-Zahlen auf etwas niedrigerem Niveau“. Deswegen wird die Bundesregierung die Einführung der 3G Regel in Fernzügen vorerst nicht mehr weiterverfolgen.

Doch dass die 3G-Regel bei der Deutschen Bahn kommt, ist nicht ganz ausgeschlossen: Wenn sich im Laufe des Herbst oder im Winter eine deutliche Verschlechterung der Pandemie-Lage ergibt, könnten eventuell erneut weitere Maßnahmen geprüft werden.

-------------------

Weitere Deutsche Bahn-Themen:

Deutsche Bahn in NRW: DARAUF dürfen Reisende sich künftig freuen

Deutsche Bahn: Frau will sich auf ihren Sitzplatz setzen – plötzlich fällt ihr DAS ins Auge „Traurig“

Deutsche Bahn: Unfassbar! Mann wird auf Zugfahrt festgenommen, weil er mit Sohn kuschelt

-----------------------

Bahnfahrende werden diese Entwicklung sicherlich mit Spannung verfolgen.

Ein Künstler schläft im Zug ein. Warum ihn das 25.000 Euro kostet, kannst du hier nachlesen. (cf mit afp)