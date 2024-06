Deutsche Bahn: EM-Fans völlig außer sich – „Irgendwann kippte die Stimmung“

Wer in den vergangenen Tagen in Deutschland unterwegs gewesen ist, um bei dem ein oder anderen EM-Spiel live dabei zu sein, der war zwangsläufig auf die Deutsche Bahn angewiesen, um von A nach B zu kommen. Insbesondere internationale Fußballfans, die ihren Wohnsitz woanders und dementsprechend auch kein eigenes Auto in Deutschland haben, greifen derzeit gerne auf das Angebot des Konzerns zurück.

Während die meisten Deutschen sich mit der ein oder anderen Panne beim Zugfahren bereits abgefunden haben, ist für alle anderen Fußballfans aus aller Welt die Reise mit der Deutschen Bahn ein echter Kulturschock gewesen. Besonders die Österreicher hat es zur EM-Zeit besonders hart getroffen.

Deutsche Bahn sorgt für Fassungslosigkeit

Internationale Fußballfans lassen ihrer Kritik im Netz derzeit freien Lauf. Am Montag, den 17. Juni 2024, sind Österreich und Frankreich in Düsseldorf aufeinander getroffen und haben unzählige Fußballbegeisterte in die Stadt am Rhein gelockt. Während Fans beider Mannschaften bereits vor Spielbeginn die Straßen unsicher gemacht haben, sind andere Zuschauer erst zur 70. Spielminute im Stadion angekommen. Der Grund? Die Deutsche Bahn.

„Die Gleisbauarbeiten zwischen Passau und Regensburg waren bekannt. Nicht bekannt war hingegen, dass der geplante Schienenersatzverkehr der DB so rar ausfällt“, heißt es in einem Bericht der „tz“. Nicht alle trugen die immense Verspätung am Ende des Tages mit Fassung. „Alle Fans und Passagiere waren lange sehr geduldig, aber irgendwann kippte die Stimmung“, erklärte ein betroffener Fan gegenüber der „Kronen Zeitung“.

Obwohl die Deutsche Bahn bereits im Vorhinein angekündigt hat, entsprechende Maßnahmen zu treffen, um Verspätungen zu vermeiden und darauf hingewiesen hat, rechtzeitig anzureisen beziehungsweise lieber einen Zug früher zu nehmen, blieben einige EM-Zuschauer von den Verspätungen nicht verschont. Ob der Konzern es schafft, die vorläufige Enttäuschung der Fans bei den kommenden EM-Spielen wieder wettzumachen, bleibt abzuwarten.