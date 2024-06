Deutsche Bahn: Mysteriöse Züge unterwegs – doch sie könnten für eine absolute Revolution sorgen

Vor allem bei längeren Fahrten mit der Deutschen Bahn nutzen die Fahrgäste gerne die Zeit, um aufgeschobene Dinge für die Arbeit zu erledigen, einen Film anzuschauen oder Studienaufgaben zu erledigen. Blöd nur, wenn während der stundenlangen Fahrt immer wieder das Internet ausfällt. Nicht nur, dass das Wlan in den ICEs oft zu wünschen übrig lässt, man fährt auch immer wieder durch Funklöcher, in denen das Netz komplett weg ist.

Doch ist Besserung in Sicht? Derzeit sind ganz ungewöhnliche ICE-Züge auf den Schienen unterwegs. An Bord sind keine Fahrgäste, sogar einzelne Sitzreihen sind ausgebaut. Unterwegs ist jede Menge Messtechnik – das könnte die Lösung sein.

Deutsche Bahn: Bald besseres Netz in den Zügen?

Es sind die wohl ungewöhnlichsten ICE-Züge der Deutschen Bahn: Um neueste Technologien für den Schienenverkehr testen zu können, betreibt die Deutsche Bahn zwei Versuchszüge. Diese sogenannten „Advanced TrainLab“ sind quasi ein Labor auf Schienen. Die beiden Versuchszüge sehen auf den ersten Blick aus wie ein normaler ICE, fahren aber nur zu Testzwecken und nicht im Personenverkehr.

Das Unternehmen will Bahnreisenden künftig ermöglichen, im Zug mit hohen Datenraten zu surfen und zu telefonieren. Online-Verbindungen mit minimalen Lade- und Reaktionszeiten sind das Ziel. Dazu ist im Süden Mecklenburg-Vorpommerns eine rund zehn Kilometer lange Teststrecke für das Highspeed-Internet im Zug in Betrieb.

Gigabit-Ausbau entlang der Gleise

Entlang der Strecke wurden Funkmasten, Kommunikations- und Netzwerktechnik sowie Antennen für die Erprobung des High-Speed-Mobilfunk errichtet. Die neuen Funkmasten wurden so konzipiert, dass sie von Bahn- und Mobilfunkindustrie gemeinsam genutzt werden können. Diese gemeinsame Nutzung der Mobilfunktechnologie könnte das Tempo des Gigabit-Ausbaus entlang der Bahnstrecken noch einmal deutlich erhöhen.

Die Forschungsergebnisse des ungewöhnlichen Labor-Zuges sollen bis Ende 2024 vorliegen. Die Deutsche Bahn hofft nach eigenen Angaben, den schnellen Mobilfunk in Rekordzeit in den Zug und an die Strecke zu bringen.