Deutsche Bahn in NRW: Mann fährt mit ICE – dann kommt es zu perversen Szenen

Widerliche Szenen am Bahnhof Köln Messe/Deutz! Am 29. Dezember hat die Polizei gleich zweimal innerhalb weniger Stunden Bekanntschaft mit einem Mann gemacht. Dieser war mit der Deutschen Bahn in NRW unterwegs und wurde mehrfach auffällig.

Zuerst fuhr der Passagier der Deutschen Bahn in NRW ohne Fahrschein und dann öffnete er auch noch seine Hose – alles innerhalb von nur anderthalb Stunden. Und auch die Festnahme verlief alles andere als reibungslos.

Deutsche Bahn in NRW: Mann entblößt sich bei Festnahme

Zwischen den Feiertagen machte ein Mann gleich zweimal Bekanntschaft mit der Polizei. Zunächst soll der 29-jährige Algerier am Freitagmorgen (29.Dezemebr) einen ICE von Frankfurt Flughafen Fernbahnhof nach Köln Messe/Deutz ohne gültigen Fahrschein benutzt haben. Daraufhin wurde er von den Beamten kontrolliert und mit auf die Wache genommen.

Der zu zahlende Strafbetrag belief sich laut der Bundespolizei auf 86 Euro. Die Bahnhofsstreife führte den Mann dem Bundespolizeirevier Köln zu und stellten seine Identität fest. Im Anschluss entließen die Kräfte den Mann mit einer Strafanzeige wegen Erschleichens von Leistungen von der Dienststelle.

++ Deutsche Bahn in NRW schickt besondere S-Bahn los – Pendler trauen ihren Augen nicht ++

Nur knapp 90 Minuten später fiel eben dieser Algerier laut schreiend auf dem Breslauer Platz auf. Bundespolizisten erteilten dem Aggressiven einen Platzverweis. Postwendend kam dieser jedoch zurück, schrie wild herum und entblößte sein Glied mehrfach. Bei seiner Festnahme leistete er massiven Widerstand und sperrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme. Verletzt wurde dabei niemand.

Doppelanzeige für aggressiven Bahnfahrer

Einmal mehr wurde der 29-Jährige mit auf die Wache genommen. Dort wurde gegen ihn Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Exhibitionistischer Handlungen gestellt.

Weitere News:

Aus einer Fahrt mit der Deutschen Bahn in NRW wurden für den Tatverdächtigen an diesem Tag also mehrere Anzeigen.