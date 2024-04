Deutsche Bahn: Horror für Pendler! Monatelang fährt hier GAR KEIN Zug

Die Deutsche Bahn hat alle Reisenden mit ihren intensiven Warnstreiks in den vergangenen Monaten ganz schön auf Trab gehalten. Nachdem sich die Situation zunächst beruhigt hatte, lässt die nächste Schwierigkeit nicht lange auf sich warten. HIER müssen Pendler in der nächsten Zeit starke Nerven haben, denn das Mobilitäts- und Logistikunternehmen stellt die Geduld seiner Kunden erneut auf die Probe.

Mehr Zuverlässigkeit und pünktliche Abfahrten – daran will die Deutsche Bahn grundlegend arbeiten. Dazu stehen derzeit die Sanierungen wichtiger Schienennetze ganz oben auf der Liste. Während von Zeit zu Zeit kürzere Streckenabschnitte bereits erneuert wurden, ist nun eine stark frequentierte Bahnstrecke an der Reihe, die etliche Reisende täglich nutzen.

Deutsche Bahn: HIER kommt es zu Einschränkungen

Inzwischen steht fest: Der Hamburg-Berlin-Verbindung geht es an den Kragen. Wer regelmäßig den Service der Deutschen Bahn nutzt, um von der Hansestadt in die Hauptstadt und wieder zurückzukommen, der muss sich künftig um eine alternative Mitfahrgelegenheit kümmern. Der Grund? Die Bahnstrecke zwischen den beiden Metropolen soll auf rund 280 Kilometern grundsaniert und für insgesamt neun Monate voll gesperrt werden, heißt es in einem Bericht der „BILD“.

Pendler und alle anderen Bahnreisenden haben allerdings noch etwas Zeit, bis es so weit ist. Die Grundsanierung soll nämlich voraussichtlich erst im August 2025 starten und bis April 2026 andauern.

Die Grundsanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist nach der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt ein weiterer Schritt im Rahmen der sogenannten Generalsanierung. Mit diesem Programm möchte die Deutsche Bahn pünktlicher und zuverlässiger werden. Noch bis zum Jahr 2030 sollen daher knapp 40 stark befahrene Strecken saniert werden.