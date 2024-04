Deutsche Bahn in NRW macht es offiziell – Passagiere schauen genau hin

Passagiere der Deutschen Bahn in NRW sollten jetzt besser weiterlesen – das Unternehmen hat etwas zu verkünden, was viele Pendler wohl freuen dürfte!

Es gibt gute Nachrichten für Passagiere der Deutschen Bahn in NRW! Der Ausbau des Rhein-Ruhr-Express (RRX) in Düsseldorf wird in diesem Jahr vorangetrieben, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündet.

+++Deutschlandticket kostenlos in NRW: Folgen nach Hamburg-Hammer noch mehr Kommunen?+++

Deutsche Bahn in NRW: Neue Bauarbeiten gestartet

Die Deutsche Bahn (DB) drückt aufs Tempo für den RRX-Ausbau! Nachdem die Ausbauarbeiten zwischen Langenfeld und Leverkusen im vergangenen Herbst abgeschlossen werden konnten, liegt der Fokus in diesem Jahr auf dem Ausbau in der NRW-Landeshauptstadt.

Mit ersten bauvorbereitenden Arbeiten wurde bereits im vergangenen Jahr im Düsseldorfer Zentrum begonnen. Seit wenigen Tagen laufen jetzt im Düsseldorfer Norden die ersten sichtbaren Bauarbeiten: In Kalkum soll bis Ende April der ehemalige Bahnsteig zurückgebaut werden. Zukünftig errichtet die DB hier ein so genanntes Kreuzungsbauwerk sowie zwei zusätzliche Gleise für den RRX. Dank der Eisenbahnkreuzung sollen Züge zukünftig die Gleise wechseln, ohne entgegenkommende Züge zu kreuzen und damit die Signale auf „rot“ zu stellen.

+++Deutsche Bahn verkündet Hammer – DAS dürfte deine Reise revolutionieren+++

Deutsche Bahn in NRW: 120 neue Weichen

In fünf Bauabschnitten zwischen Düsseldorf-Benrath und Düsseldorf-Angermund macht die DB die Infrastruktur der Landeshauptstadt fit für den RRX – und baut sie durchgängig auf sechs Gleise aus! Insgesamt müssen rund 80 Kilometer Gleise neu gebaut oder angepasst werden.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Für mehr Flexibilität und Kapazität im Zugverkehr werden zudem 120 neue Weichen im gesamten Streckenabschnitt eingebaut. Außerdem steht der Neu- beziehungsweise Umbau von rund 30 Brücken und fünf Kreuzungsbauwerken an. Aktuell liegt der DB bereits für drei der fünf Bauabschnitte das Baurecht vom Eisenbahn-Bundesamt vor. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht…