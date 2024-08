Deutsche Bahn: DAS sollen Kunden nicht erfahren – doch jetzt kommen die wahren Hintergründe ans Licht

Verspätungen und Zugausfälle gehören bei der Deutschen Bahn (DB) zur Tagesordnung. Doch in der App ist man häufig ratlos, was die Gründe sind. Damit du nicht wieder ratlos auf der Strecke bleibst, verrät dir nun eine Webseite, was die Ursachen sind.

Deutsche Bahn frustriert Gäste

Wer Informationen zu den Abfahrts- und Ankunftszeiten der Deutschen Bahn haben möchte, kann diese in der Regel über die App DB Navigator und auf der offiziellen Webseite der Deutschen Bahn abrufen. Doch die Infos dort können manchmal nicht wirklich zuverlässig sein.

Bahnreisende haben vermutlich schon häufiger die Erfahrung von Zugausfällen und Verspätungen gemacht. Zwar informiert die Deutsche Bahn über ihre App und Webseite gelegentlich über solche Störungen, doch geschieht dies oft zu spät und ohne Angabe von Gründen. Zurück bleiben meist verwirrte und frustrierte Fahrgäste.

Internetseite schafft Abhilfe

In dem Fall gibt es jedoch über eine Internetseite Abhilfe. Auf strecken-info.de erhältst du Informationen darüber, welche Strecken der Deutschen Bahn von Baustellen oder anderen Problemen betroffen sind.

Dieser Service wird von der DB-Tochter InfraGo AG angeboten, ist öffentlich zugänglich und kostenlos nutzbar. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Über die „Info“-Option in der oberen Menüleiste findet ihr die „Legende“, die die verschiedenen Symbole erklärt. Die Website zeigt mitunter Baustellen, Störungen und andere Beeinträchtigungen der Strecken an.

Ist ein Symbol oder eine Strecke gelb markiert, dann fahren die Züge meistens langsamer. Dann kommt es wahrscheinlich zu einer Fahrverzögerung. Ist eine Strecke dagegen rot markiert, geht auf dem Gleis gar nichts mehr. In der Regel folgt ein zeitaufwendiger Schienenersatzverkehr. Dazu wird zu jedem Eintrag die voraussichtliche Dauer der Störung angezeigt.