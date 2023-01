Deutsche Bahn: Beliebtes Angebot vor Rückkehr – doch nur SIE können es nutzen

Was ist da rauszuhören bei der Deutschen Bahn? Ein vor Jahren eingestelltes Angebot könnte bald sein ersehntes Comeback feiern. Bahnreisende dürfen sich freuen.

Allerdings sehen die Pläne der Deutschen Bahn einen dicken, fetten Haken vor. Denn ein Großteil der Kunden wird davon nicht profitieren können.

Deutsche Bahn: Politik fordert DIESES Comeback

2023 ist das Jahr der Klimaziele. Und wenn es um das Thema Reisen geht, steht die Bahn im Vordergrund. Die Bahn ist eine der umweltfreundlichsten Möglichkeiten der Fortbewegung. Wenn es aber um die Anbindung ausländischer Metropolen geht, steht die DB nicht mehr an erster Stelle.

Grund dafür ist, dass das Bahnunternehmen schon 2016 ihr Nachtzugangebot eingestellt hat. Das wollen SPD, Grüne und FDP jetzt wieder aufleben lassen. Sie fordern mehr Nachtzüge und einen schnellen Ausbau des Angebots, wie das „Handelsblatt“ berichtet. Allerdings stehen hier vor allem Geschäftsreisen im Fokus.

DB setzt wieder auf Nachtzüge

Die DB plant nun sukzessiv neue Verbindungen in Zusammenarbeit mit anderen EU-Bahnunternehmen wie der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB), der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) und dem Französischen Verkehrsunternehmen SNCF. Auch das belgisch-niederländische Bahnunternehmen „European Sleeper“ will investieren und plant bis zum Sommer 2023 drei Mal wöchentlich Verbindungen zwischen Berlin und Brüssel

Auf die Anfrage unserer Redaktion, ob das Nachtzugangebot auch für Privatreisende ausgebaut werde, reagiert das Unternehmen mit einem Verweis auf die bereits bestehenden Verbindungen. Und seit dem 11. Dezember 2022 gibt es auch eine neue Nachtzuglinie, die Zürich in der Schweiz mit Berlin und Prag in Tschechien verbindet. Zu den weiteren Halten in Deutschland zählen Erfurt, Halle, Leipzig und Dresden. Täglich fährt zudem ein Nightjet (NJ) von Stuttgart nach Venedig, Wien, Zagreb (Kroatien), Ljubljana (Slowenien) und saisonal auch nach Rijeka (Kroatien).

Die DB verspricht aber in Zukunft noch weitere Nachtfahrten einzurichten. „Gemeinsam mit den ÖBB und unseren anderen europäischen Partnerbahnen werden wir in den nächsten Jahren 13 europäische Millionenmetropolen auf der Schiene über Nacht verbinden.“ Ende des Jahres ist bereits eine Verbindung zwischen Berlin, Paris und Brüssel anberaumt, wie das „Handelsblatt“ berichtet.