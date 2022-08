Deutsche Bahn: Horror-Crash an Bahnübergang! Zug schiebt Auto 100 Meter vor sich her

Puh, hier hat jemand aber noch einmal richtig Glück gehabt!

Ein betrunkener Autofahrer blieb mit seinem Auto auf Gleisen stecken, kurz darauf passierte ein Zug der Deutschen Bahn die Strecke. Der Pkw ist Totalschaden, der Halter konnte sich in Sicherheit bringen.

Deutsche Bahn: Zug brettert in Pkw, der mitten auf den Gleisen steht

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend (16. August) in Bad Schussenried (Oberschwaben) und hinterlässt ein Anblick des Schreckens. Der Regionalzug der Deutschen Bahn, in dem rund 150 Fahrgäste saßen, kollidierte mit einem Auto, das mitten auf den Gleisen stand.

Der Wagen gehört einem betrunkenen 37-jährigen Mann, der mit diesem auf den Gleisen an einem Bahnübergang stecken blieb. Laut Zeugen war der Betrunkene zuvor über einen Kreisverkehr gefahren und dann in eine gesperrte Landkreisstraße abgebogen und so zu den Gleisen gelangt.

Ein Zug der Deutsche Bahn kollidierte mit einem Auto, das mitten auf den Gleisen stand. Foto: David Pichler/dpa

Deutsche Bahn: Autofahrer und Zuggäste haben Glück im Unglück

Nachdem er stecken geblieben war, verließ der Mann glücklicherweise noch rechtzeitig sein Fahrzeug und alarmierte die Einsatzkräfte, bevor der Zug heran rauschte und das Auto 100 Meter vor sich herschob.

Die Fahrgäste des Zuges und das Personal wurden durch den Unfall nicht verletzt, der 37-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Er hatte über 1,5 Promille intus.

Die zuständige Polizei schätzt den Sachschaden auf über 100.000 Euro. Die Bahnstrecke war nach dem Vorfall wegen der Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt, die Deutsche Bahn richtete in der Zeit einen Schienenersatzverkehr ein. Laut eines Unternehmenssprechers rechne man am Mittwoch mit keinen weiteren Einschränkungen im Zugverkehr. (kv mit dpa)