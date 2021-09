Corona: Mann wandert für fünf Jahre hinter Gitter – weil er andere mit Covid-19 infizierte

Was sind eigentlich Corona-Varianten und warum werden sie mit griechischen Buchstaben bezeichnet.

Corona-Varianten: Wie entstehen Mutationen und was macht sie gefährlich?

Ein Mann (28) hat bewusst andere Menschen mit Corona angesteckt.

Dafür ist er nun verurteilt worden. Ein Gericht in Vietnam hat den Mann zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er andere mit Corona infiziert hatte.

Mann infiziert andere Menschen wissentlich mit Corona und landet im Knast

Wie das Gericht in der südlichen Provinz Ca Mau auf seiner Internetseite mitteilte, war der 28-Jährige im Juli aus Ho-Chi-Minh-Stadt, einem der Infektions-Hotspots in Vietnam, in seine Heimatprovinz Ca Mau gereist und hatte gegen eine Quarantäne-Anordnung verstoßen.

Weltweit sind rund 4,5 Millionen Menschen am Coronavirus gestorben. (Symbolbild) Foto: dpa

Weil er sich nicht drei Wochen lang zu Hause isolierte, steckte er nach Angaben des Gerichts „viele“ andere Menschen mit dem Coronavirus an, von denen einer starb. Laut Berichten der vietnamesischen Staatsmedien gehen acht Infektionen auf den Angeklagten zurück. Verurteilt wurde er nun wegen der Verbreitung einer „gefährlichen Infektionskrankheit“.

Vietnam galt lange als Vorbild im Kampf gegen Corona

Vietnam galt wegen seiner strengen Quarantäne-Regeln und erfolgreicher Kontaktverfolgungsmaßnahmen lange als Vorbild im Kampf gegen die Pandemie. Kleinere Ausbrüche des Virus im vergangenen Jahr wurden erfolgreich eingedämmt.

Doch seit April sind die Ansteckungszahlen in die Höhe geschnellt. Inzwischen wurden in dem südostasiatischen Land fast 540.000 Infektions- und mehr als 13.000 Todesfälle verzeichnet.

Hanoi ist seit Monaten im Corona-Lockdown

Die Hauptstadt Hanoi und die Wirtschaftsmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt, die mit Abstand die meisten Infektionsfälle verzeichneten, sind seit Monaten im Lockdown. Weltweit sind rund 4,5 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben. Davon die meisten in den USA.

Deutschland hat knapp 93.000 Corona-Tote zu beklagen. (fb/AFP)