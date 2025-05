Commerzbank: Nachricht geht um – Kunden sollten genau hinsehen

In Zeiten der Digitalisierung läuft die Kommunikation inzwischen viel über E-Mail-Verkehr. Im Postfach vieler Verbraucher landen deshalb oftmals täglich diverse Mails von verschiedenen Adressaten.

Um der Menge Herr zu werden, werden deshalb viele Nachrichten einfach nur überflogen. Aktuell kursieren jedoch wieder viele Nachrichten, die vermeintlich von der Commerzbank kommen und da sollten die Empfänger besser genau hinsehen.

Commerzbank-Kunden erreicht Phishing-Mail

Denn wenn sie das tun, dann werden sie sicherlich schnell feststellen, dass es sich hier um eine sogenannte Phishing-Mail handelt. Genau vor solchen Nachrichten warnt die Verbraucherzentrale am Freitag (23. Mai) wieder viele. Adressaten sind Menschen, die vermeintlich ein Konto bei der Commerzbank besitzen.

Im Namen der Commerzbank wird auf eine Verbesserung der „CommerzBank PhotoTAN“ hingewiesen. In dem Betreff heißt es meist: „Aktualisierung aufgefordert. Der Versand der Mail erfolgt unter dem Betreff: „Verlängerung Ihres photoTAN-Zertifikats erforderlich, von СоmmегzВаnk Mitteilung“. Wer nicht bereits hier schon skeptisch wird, sollte es spätestens bei der nächsten Zeile.

DARAUF solltest du achten

Die unpersönliche Anrede „Sehr geehrter Kunde“ und die untypische Schreibweise „CommerzBank“ sind Indizien für eine Betrugsmasche. Genauso die unseriöse Absendeadresse und das offenbar einfach aus dem Internet geladen und als Bild eingefügte Logo der Bank. Deshalb rät die Verbraucherzentrale den Worten „Wir verbessern die Funktion „CommerzBank PhotoTAN“ zur Absicherung Ihrer Transaktionen, insbesondere Ihrer Zahlungen und Überweisungen“, kein Vertrauen zu schenken.

Und vor allem nicht der Aufforderung zu folgen, den eingefügten Link zu öffnen, um die Daten auf dem Photo-TAN Aktivierungsbrief einzutragen. Am besten die Mail einfach unbeantwortet in den Spam-Ordner verschieben und ignorieren. Zur Sicherheit können Betroffene auch nochmal auf der offiziellen Seite oder in der App nachschauen.