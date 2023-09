Commerzbank: Kunden müssen bei Mails aktuell sehr gut aufpassen – „Dringende Aufgabe“

Wenn du Kunde der Commerzbank bist, dann solltest du jetzt besser weiterlesen. Bei einer Mail musst du jetzt nämlich sehr gut aufpassen – und Vorsicht walten lassen!

Commerzbank-Kunden, aufgepasst: Phishing-Betrüger wollen dich ganz übel übers Ohr hauen. Davor warnt jetzt die Verbraucherzentrale. Du solltest dein E-Mail-Postfach sehr genau checken – und nicht alles glauben, was man dir dort schreibt!

Kriminelle wollen Commerzbank-Kunden hereinlegen

Mit der Mail mit der Betreffzeile „dringende Aufgabe“ versuchen Kriminelle an deine sensiblen Daten zu gelangen. In der Nachricht wird behauptet, dass es ein PhotoTAN-Update gäbe. Du müsstest nun deinen Aktivierungsbrief und deine persönlichen Daten bereithalten, um dieses Update über einen Link in der Mail durchzuführen.

Der Vorgang sei „kurz und unterhaltsam“. Wenn dich vorher nicht sowieso schon die indirekte Anrede und die kontextlosen Sätze haben zweifeln lassen, dann wird dies spätestens ab diesem Zeitpunkt der Fall sein.

So gehen Commerzbank-Kunden bei Erhalt der Mail am besten vor

Niemals würde dich die Commerzbank zur Preisgabe deiner sensiblen Daten per E-Mail auffordern – und den Vorgang dazu noch als „unterhaltsam“ bezeichnen. Wie immer empfiehlt die Verbraucherzentrale die Mail unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben – so bist du auf der sicheren Seite und die Kriminellen können dir nichts anhaben.

