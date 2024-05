China: Autobahn eingestürzt ++ 36 Menschen sterben

Riesige Tragödie in China!

Am Mittwoch (1. Mai) ist ein Teil einer Autobahn in der südchinesischen Provinz Guangdong auf einer Länge von rund 18 Metern eingestürzt. Der Straßenabschnitt stürzte anschließend einen Hang herunter, 23 Autos fielen in die entstandene Öffnung. Bei dem schrecklichen Unfall kamen 36 Menschen ums Leben. 30 weitere sollen verletzt worden sein.

China: Katastrophe durch Starkregen?

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua ereignete sich die Katastrophe nahe der Stadt Meizhou etwa um 2 Uhr nachts. Nachdem der Abschnitt plötzlich eingebrochen war, sind 23 Fahrzeuge durch die weggebrochene Öffnung gestürzt. Insgesamt sind fast 18 Meter der Fahrbahn weggebrochen.

Nach Informationen des staatlichen Fernsehsenders CCTV soll das Unglück durch eine „geologische Naturkatastrophe“ ausgelöst worden sein. Die Tragödie in China soll durch einen anhaltenden Starkregen der letzten Tage beeinflusst worden sein.

China: 36 Menschen kommen bei Absturz eines Autobahnabschnittes ums Leben. Foto: Wang Ruiping/XinHua/dpa

Das Gebiet Meizhou in der südchinesischen Provinz Guangdong ist eines der Gebiete, das seit Ende April von heftigen Regenfällen und Hagel betroffen war. Dadurch wurden wohl gefährliche Schlammlawinen ausgelöst, Häuser überflutet und Brücken zerstört – und jetzt der Teil der Autobahn.

Die Ursache des Unglücks ist aber bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt. (mit dpa)