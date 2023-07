Bei einer Messerattacke an einem Kindergarten in Südchina sind sechs Menschen getötet und ein weiterer verletzt worden. Wie die staatliche Zeitung „China Daily“ unter Berufung auf die Polizei berichtete, wurde nach der Attacke am Montag ein 25-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen.

Der Angriff ereignete sich demnach in der Stadt Lianjiang (Provinz Guangzhou). Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

China: Angriff trotz strenger Sicherheitsmaßnahmen

Angriffe auf Kindergartenkinder oder Schüler sind in China keine Seltenheit. Bei früheren Verbrechen wollten sich die Täter in gewisser Weise an der Gesellschaft für empfundene Ungerechtigkeiten rächen und suchten sich dafür oft die schwächsten Mitglieder aus.

Deshalb gibt es in China seit langem strenge Sicherheitsvorkehrungen an Schulen und Kindergärten. An den Eingängen stehen Wachen. Eltern, Verwandte oder andere Personen werden in der Regel nicht auf das Schul- oder Kindergartengelände gelassen. Sie können ihre Kinder nur am Eingang abgeben und wieder abholen.

Motiv des Täters noch ungewiss

Wie das Amt für öffentliche Sicherheit der Stadt Lianjiang mitteilte, ereignete sich die Tragödie um 7.40 Uhr im Stadtzentrum der Gemeinde Hengshan. Polizeibeamte wurden sofort zum Tatort entsandt, um den Fall zu untersuchen und zu bearbeiten, nachdem Anwohner davon berichtet hatten.

Der mutmaßliche Täter, ein 25-Jähriger der laut „China Daily“ Wu heißt, stammt aus Lianjiang. Er wurde gegen 8 Uhr in Gewahrsam genommen. Bislang sind noch keine Hintergründe des Falls bekannt. Auch zum Motiv haben die Beamten bislang noch keine Angaben gemacht.

Laut der Zeitung sollen auch Kinder bei der Messer-Attacke verletzt worden sein. Die Ermittlungen in dem Fall seien noch nicht abgeschlossen, hieß es. (mit dpa)