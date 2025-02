Bußgeld droht! An diesen Tagen sollten Autofahrer besonders aufpassen

Autofahrer aufgepasst! Es ist wieder so weit. In ein paar Wochen musst du auf der Straße wieder besonders vorsichtig fahren und dabei unbedingt auf deine Geschwindigkeit achten. Ansonsten könnte es schnell ein ordentliches Bußgeld hageln.

Die Polizei möchte mit einer wiederkehrenden Aktion Autofahrer für die jeweils geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen sensibilisieren. An bestimmten Tagen wird sie daher ungeheuer aktiv werden.

Bußgeld droht: Blitzermarathon 2025 kommt

Auch 2025 wird wieder ein Blitzermarathon stattfinden. Zwei volle Wochen stehen strenge Verkehrskontrollen an, bei denen besonderes Augenmerk auf die Geschwindigkeit gelegt wird. Denn überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor einer der größten Faktoren, der für die vielen Unfälle auf den Straßen sorgt.

Auch interessant: Bußgeld droht beim Altpapier – Bürger machen bei der Entsorgung ständig diesen Fehler

Um für mehr Sicherheit im Verkehr zu sorgen, kontrolliert die Polizei an zwei Terminen jeweils eine sogenannte „Speedweek“ lang an Autobahnen, Bundesstraßen und Co. die Geschwindigkeit der Autofahrer. Folgende Termine solltest du dir deshalb im Kalender fett markieren:

7. bis 13. April

4. bis 10. August

Dabei wird am 9. April besonders frequentiert kontrolliert und das schon ab den frühen Morgenstunden bis in die Nacht hinein.

Bußgeld: Autofahrer müssen in den Ferien aufpassen

Noch ist unklar, welche Bundesländer daran teilnehmen. So könnte die Aktion bei einigen in die Ferienzeit fallen. In den Osterferien würde es etwa Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen treffen, in den Sommerferien dann alle Bundesländer gemeinsam. Doch erfahrungsgemäß wird im April stärker kontrolliert.

Auch andere europäische Länder beteiligten sich in der Vergangenheit an den Aktionswochen. Wo die Radarfallen aufgestellt werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Doch werden die Orte oft wenige Tage vor Start des Blitzermarathons öffentlich.