Bußgeld jetzt extrem hoch: Wer hier mit dem Auto zu laut ist, muss bis zu 10.000 Euro zahlen

Ob für Waffeln in die Niederlande, für Pommes nach Belgien oder für Schokolade in die Schweiz – viele Deutsche fahren in den Grenzregionen immer wieder in die Nachbarländer. Dabei muss man sich nicht nur um eventuelle Umweltplaketten oder Mautgebühren kümmern, sondern auch zahlreiche Verkehrsregeln beachten.

Seit Anfang 2025 gibt es in einem dieser Nachbarländer eine neue Regel im Bußgeld-Katalog. Und wer jetzt nicht aufpasst, muss tief in die Tasche greifen.

Bußgeld: Hohe Sanktionen für Fahrzeuglärm

Denn seit dem 1. Januar 2025 hat die Schweiz ihre Verkehrsregeln verschärft und geht nun entschieden gegen übermäßigen Lärm im Straßenverkehr vor. So ist es verboten, an der Auspuffanlage herumzuschrauben, um den Lärm zu verstärken. Und das betrifft sowohl Autos als auch Motorräder.

Wer gegen diese Vorschrift verstößt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Schweizer Franken (ca. 10.600 Euro) rechnen. Wie hoch die Strafe genau ausfällt, entscheidet ein Gericht. Und Vorsicht: Auch in Deutschland wird unnötiger Lärm bestraft, doch im Vergleich zu der Schweiz sind die Bußgeld-Strafen deutlich milder.

Lärm im Verkehr: Auch Deutschland verhängt Bußgeld-Strafen

Denn wer hier durch unnötigen Lärm auffällt – sei es durch lautes Hupen, übertriebenes Musikhören oder eine nicht zugelassene Auspuffanlage – muss mit einer Geldbuße von 80 Euro rechnen. Auch wiederholtes unnötiges Hin- und Herfahren in Wohngebieten oder das unnötige Lärmverursachen durch andere Fahrmanöver kann geahndet werden.

Doch damit nicht genug. Wer mit einer illegalen Auspuffanlage unterwegs ist, bekommt ein Bußgeld von 50 Euro und Punkte in Flensburg. Zudem kann die Polizei in solchen Fällen die Weiterfahrt untersagen, bis das Fahrzeug wieder den Vorschriften entspricht.

