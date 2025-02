Bußgeld umgehen mit Google Maps – Autofahrer sollten diesen Trick kennen

Wer kennt das nicht? Man fährt gemütlich durch die Stadt, das Navi führt einen brav von A nach B – und zack, steht man plötzlich vor einem Schild, das einem sagt, dass man gerade in einer Umweltzone unterwegs ist. Und das kann teuer werden.

Aber keine Panik: Es gibt einen einfachen Trick, wie man das Bußgeld umfahren kann.

Bußgeld: Google Maps schütz dank dem „Z“

Umweltzonen sind schon längst in Deutschland keine Seltenheit mehr. Doch ohne die grüne Umweltplakette kann das Bußgeld schnell mal 100 Euro betragen. Ein Google Maps-Trick hilft allerdings, die Kostenfalle zu vermeiden – denn sobald die App die Route berechnet, zeigt sie einem, ob man durch eine Umweltzone fahren wird oder eben nicht.

Ist das der Fall, erscheint das kleine „Z“ am unteren Bildschirmrand, zusammen mit wichtigen Infos wie Fahrzeit und Streckenlänge. Und das Beste daran? Wenn man drauf tippt, wird der Bereich blau markiert – und es gibt sogar einen direkten Link zur europäischen Datenbank „Urban Access Regulations in Europe“, wo man genau nachlesen kann, welche Regelungen wo gelten. So wird man quasi zum Umweltzonen-Profi!

Bußgeld: Waze und Apple Karten bieten ähnliche Funktionen

Google Maps ist natürlich nicht allein mit dieser Funktion. Auch andere Apps wie Waze und Apple Karten bieten inzwischen ähnliche Features, die einem vor den berüchtigten Umweltzonen warnen. Aber das „Z“-Symbol sticht heraus, weil es so schön direkt und einfach zu verstehen ist.

Alles, was man jetzt noch tun muss, ist, sicherzustellen, dass man die richtige Plakette hat und weiter geht’s. Also, wenn man das nächste Mal mit Google Maps unterwegs ist, einfach genau hinschauen und einem vom Navi auf die umweltfreundliche Strecke führen lassen.

Und wer weiß – vielleicht wird Google Maps ja der wahre Held auf der Straße, wenn es darum geht, die Umwelt und den Geldbeutel vor dem Bußgeld zu schützen!