Bußgeld: Wegen Panne in der DB-App! Wenn dir das in der Bahn passiert, wird es richtig teuer

Wenn der Ticket-Kontrolleur in der Bahn nach den Fahrscheinen fragt, machen sich alle Fahrgäste, die wohlwissend einen gültigen Fahrschein dabeihaben, relativ wenig Sorgen. Klar, was haben sie schließlich auch zu befürchten. Doch in diesem Fall musste ein Passagier der Deutschen Bahn sogar ein Bußgeld zahlen – und das laut eigenen Aussagen trotz gültigen Tickets!

Denn plötzlich war es futsch! In der DB-App war ein gültiges Ticket kurzzeitig verloren gegangen. Für den Pendler gab es deswegen ein Bußgeld, wie die „HNA“ berichtet.

Bußgeld: Deutsche-Bahn-Passagier hat Probleme mit der App

Tickets aus Papier sind im digitalen Zeitalter eine echte Rarität geworden. Doch die Tücken der Technik bekam ein Fahrgast der Deutschen Bahn jetzt auf eine böse Weise zu spüren. In dem anonymen Online-Forum Reddit berichtete er davon. Jeden Morgen fahre er mit dem Regionalzug zur Arbeit. Dafür nutze er das Deutschland-Ticket. Auf der Hinfahrt hätte er noch keine Probleme gehabt.

Auf der Rückfahrt dann aber sei es passiert. Laut seinen Aussagen soll sein Ticket in der DB-App nicht angezeigt worden sein – und das trotz mehrfacher Aktualisierungsversuche! Dem Kontrolleur soll das egal gewesen sein, behauptet zumindest der Passagier. Prompt bekam der ratlose Pendler ein 60-Euro-Bußgeld.

Reddit-User geben DB-Kunden Tipps

Wie der Mann weiter berichtet, sei er kurz darauf in einem anderen Zug umgestiegen und erneut kontrolliert worden. Dieses Mal aber ganz ohne Komplikationen. Sein Deutschland-Ticket wurde wieder angezeigt.

Und damit dem Mann die 60 Euro Bußgeld erspart bleiben, stehen einige Reddit-User mit Rat zur Seite. „Gehe in ein DB-Kundencenter und leg alles vor. Dann solltest du eigentlich nur noch eine kleine Bearbeitungsgebühr oder eventuell auch gar nichts zahlen müssen“, meint beispielsweise eine Person.

Passagier hat Glück im Unglück

Fürs nächste Mal hilfreich: Ein Screenshot des Tickets. Oder man druckt es sich ganz oldschool einfach aus. Die vollen 60 Euro musste der Pendler letztendlich übrigens nicht zahlen. Er erreichte beim DB-Servicecenter eine Reduzierung der Strafe auf sieben Euro – macht also 53 Euro weniger. Na, immerhin!