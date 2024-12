Deutsche Bahn beschließt Bargeld-Aus – Kunden sind stinksauer: „Kann nicht gut gehen“

Neues Jahr, neue Änderungen. Kunden der Deutschen Bahn (DB) müssen sich im Jahr 2025 auf einige Veränderungen einstellen. So hat die Deutsche Bahn unter anderem „Änderungen in der Bordgastronomie im Fernverkehr“ angekündigt.

Schon ab Februar 2025 wird sich mancher DB-Kunde auf viele Veränderungen einstellen müssen – dass dies emotionale Reaktionen auslöst, sollte wohl kaum jemanden überraschen.

Deutsche Bahn: Bargeld-Schock löst Ärger aus

Monat für Monat die gleiche Sorge: DB-Kunden hoffen, dass ihre Verbindung einigermaßen pünktlich ankommt. Einmal im Zug verschwinden viele für einen kurzen Abstecher ins Bordbistro. Dort gibt es nicht nur leckere Speisen, sondern auch Getränke aller Art.

Doch nachdem unsere Redaktion bereits darüber berichtet hatte, dass ab 2025 in den Bordbistros nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden kann (>> hier gehts zum Artikel), sammelten sich schnell zahlreiche Leserreaktionen unter dem Facebook-Beitrag. Und diese Reaktionen zeigen einmal mehr, wie emotional aufgeladen das Thema ist.

Es wird deutlich – viele Kunden sind gegen diese Entscheidung. So schreibt ein Nutzer: „Da hat die Bahn Pech, weil ich bezahle bei der Bahn nicht mit der Karte.“ Und auch ein anderer DB-Kunde meint wütend: „Da wird die Bahn halt noch mehr Kunden verlieren! Bargeld ist immer noch ein Bezahlungsmittel und sollte auch bleiben.“

„Finde ich nicht ok“: DB-Gäste sind wütend

Doch damit nicht genug, ein anderer Nutzer lässt seinen Emotionen freien Lauf: „Finde ich nicht ok. Für Leute, die eh schon mit Handy und Uhr bezahlen ok, aber was ist mit denen, die das nicht haben oder können? Sollen wir singen, um unseren Kaffee zu bezahlen?“

Und weiter: „Was die Bahn macht oder probiert, kann nicht gut gehen, es wird dann so sein, dass die Leute, die mit dieser Technik nichts am Hut haben, ausgegrenzt werden.“

Hier kannst du mehr User-Stimmen lesen:

Es bleibt also abzuwarten, wie das neue Projekt der Deutschen Bahn angenommen wird. Eines ist sicher: Es wird nicht mit Freude und Euphorie erwartet – im Gegenteil.