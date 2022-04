Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Burger King bietet veganen Patty auf allen Burgern an – doch nur HIER kannst du ihn bestellen

In der heutigen Zeit lassen sich auch Fast-Food-Ketten wie Burger King und McDonald’s etwas einfallen, um den Wünschen ihrer vegetarischen und veganen Kunden nachzukommen.

Deswegen gibt es bei Burger King schon lange einen Burger, der anstelle von Fleisch ein pflanzenbasiertes Patty anbietet. Und dieses Angebot soll nun ausgeweitet werden.

Burger King erweitert Sortiment drastisch

Deswegen testet die Kette nun in einer bestimmten Region in Deutschland, das Plant-based-Patty auf fast alle Burger auszuweiten.

„Ab sofort können Gäste in zehn ausgewählten Restaurants im Raum Kassel bei fast allen angebotenen Burgern zwischen Plant-based und Fleisch-Patty wählen. (...) Genau wie die klassischen BeefPattys werden auch die pflanzenbasierten Alternativen natürlich auf offener Flamme gegrillt“, heißt es von Burger King.

Burger King testet in einer Region Alternativen zum Fleischpatty. (Symbolbild) Foto: Funke Foto Services

In Köln (NRW) gibt es ein rein pflanzliches Burger King

In Köln hatte Burger King im Juni 2021 das weltweit erste Restaurant eröffnet, das nur die vegetarischen und veganen Alternativen auf der Karte stehen hat.

„Unsere Fans lieben unsere Plant-based Produkte. Ich freue mich, dass wir im Raum Kassel nun neben unserem bereits umfassenden Plant-based Sortiment auch Hamburger, Cheeseburger & Co. mit einem pflanzlichen Patty anbieten können“, so Tim Lenke, Senior Manager Product Development & Innovation bei der Burger King Deutschland GmbH. „Wir wollen testen, wie wir die Sortimentserweiterung in die operativen Abläufe optimal integrieren können und freuen uns schon auf das Feedback unserer Fans aus Kassel und Umgebung.“

Vegane Mayo kommt demnach ganz ohne Ei aus

Zudem gibt es auch vegane Geflügelalternativen auf Soja- und Weizenbasis.

Die vegane Mayo besteht außerdem unter anderem aus pflanzlichem Öl und kommt ganz ohne Ei aus.

Wenn der Test erfolgreich läuft, dann könnte Burger King sein Sortiment in ganz Deutschland um die veganen und vegetarischen Alternativen erweitern. (fb)