Burger King führt neue Rezeptur ein – Meinung der Kunden ist eindeutig

Burger King hat ein neues Produkt eingeführt. Doch nicht alle Kunden sind von der Idee begeistert.

Es geht dabei schließlich um eine wichtige Frage: Pommes mit Mayo oder Ketchup? An dieser Entscheidung sind wohl schon Beziehungen zerbrochen. Doch bei Burger King läuft das Ganze jetzt ein wenig anders ab. Die Kunden können jetzt entscheiden: Mayo oder Mayo?

Burger King: Neues Produkt bei der Fastfoodkette!

Das wichtigste für alle Ketchup-Fans vorneweg: Auch das süßliche Tomatendressing für die Fritten kannst du weiterhin in jeder Filiale bekommen. Doch neben der herkömmlichen Mayo bietet Burger King jetzt eine alternative Sorte an.

Pommes kannst du bei Burger King jetzt auch in vegane Mayo dippen. Foto: IMAGO / Geisser

Sie kommt ohne tierische Inhaltsstoffe aus. Das freut alle, die sich vegan ernähren. Doch auch Schwangere, die aus Vorsicht auf ihr Ungeborenes auf rohe Eier verzichten oder Eier-Allergiker finden bei Burger King jetzt einen Ersatz für den beliebten weißen Dip.

Das ist Burger King:

wurde 1954 in Jacksonville (Florida) von James McLamore und David Edgerton gegründet

eine US-amerikanische Schnellrestaurantkette

hat seinen Sitz in Miami-Dade County (Florida)

Burger King hat sich als Systemgastronomie ein weltweites Restaurantnetz aufgebaut

Dabei werden rund 17.800 Restaurants zu 90% von selbstständigen Franchisepartnern geführt

Ganz neu ist die Mayo allerdings nicht. Burger-King-Fans kennen sie bereits als Sauce auf dem Plant-Based Whopper. Zuvor war es alledings nicht möglich, sie als zusätzlichen Dip zu ordern.

Burger King: So reagieren die Fans auf die neue Sauce

Doch kommt die neue Sauce auch an? An veganen Ersatzprodukten scheiden sich schließlich oft die Geister. So auch in der Facebook-Community von Burger King. Als der Fastfood-Riese seinen Fans die neue Mayonnaise vorstellt, reagiert die Mehrzahl der Kunden allerdings eindeutig:

„Eure Veggie-Sachen sind eh geil – weiter so“

„Ein Träumchen!“

„Die vegane Mayo ist einfach der Wahnsinn“

„Mega!“

Nur wenige zeigen eine deutliche Abneigung gegen die Neuerung. Ein Kunde schreibt: „Ich hasse euch dafür!“ Ein anderer kommentiert: „Braucht niemand, den Müll.“

Zum Glück für diese zwei Kunden: Wer von der neuen veganen Mayo nicht überzeugt ist, kann nach wie vor die eierhaltige Variante auswählen. (vh)