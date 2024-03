Burger King mit irrer Preisoffensive – zieht jetzt auch McDonald’s nach?

Nach einer Veranstaltung am späten Abend, als Zwischenstopp auf einer langen Autofahrt oder einfach so – die Gründe, wieso es die Menschen ab und zu in die Schnellrestaurantkette Burger King zieht, sind verschieden. Mit einer brisanten Preisoffensive versucht das Unternehmen nun noch mehr Kunden anzulocken.

Zieht McDonald’s jetzt nach und dreht ebenfalls an der Preisschraube? Unsere Radaktion hat bei der Fastfood-Kette mal nachgefragt.

Burger King: Veggie-Produkten geht es an den Kragen

Auch, wenn Burger King und McDonald’s bereits seit Jahrzehnten hungrige Gäste mit den traditionell gut laufenden Produkten beglücken, müssen ab und zu Sortimentsänderungen vorgenommen und aktuelle Trends berücksichtigt werden. Momentan besonders beliebt: Veggie-Gerichte. Egal, ob Chicken-Nuggets oder Burger-Pattys – mittlerweile gibt es die meisten der beliebten Klassiker nicht nur in der Fleischvariante, sondern auch vegetarisch zubereitet.

Allerdings mussten Kunden, die in den vergangenen Jahren auf die pflanzenbasierte Variante zurückgegriffen haben, meist tiefer in die Tasche greifen. Und genau das wollte Burger King mit seiner Preissenkung für Veggie-Gerichte nun ändern. Können auch McDonald’s-Kunden künftig mit niedrigeren Preisen rechnen?

McDonald’s lüftet Preis-Geheimnis

Fest steht: Aufgrund dessen, dass die Restaurants hauptsächlich von Franchise-Nehmenden betrieben werden, gibt es keine deutschlandweit einheitlichen Preise in den verschiedenen McDonald’s Restaurants. Die Unternehmenszentrale gibt allerdings regelmäßig unverbindliche Preisempfehlungen ab. Laut eigenen Angaben liegen die McPlant Nuggets also auf dem gleichen Preisniveau wie die beliebten Chicken McNuggets. Anders ist das hingegen beim McPlant Burger.

Die Höhe der Preisempfehlungen richtet sich unter anderem nach der Größe. „Wobei allerdings unser McPlant Burger grundsätzlich eine niedrigere unverbindliche Preisempfehlung hat als größenmäßig vergleichbare Produkte wie beispielsweise der Hamburger Royal TS“, offenbart das Unternehmen auf Anfrage. Welche Auswirkungen die Preisoffensive von Burger King auf seinen Konkurrenten künftig doch noch haben könnte, bleibt abzuwarten.