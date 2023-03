Burger King kündigt Fast Food-Sensation an – „Klingt so schrecklich“

Burger King hat genauso wie Konkurrent McDonald’s ein breit gefächertes Angebot an Burgern und Beilagen wie Pommes oder Chicken Nuggets.

Mit einer neuen Kreationen müssen Kunden bei Burger King sich aber aktuell nicht mehr der Qual der Wahl stellen – eine Mischung aus zwei beliebten Produkten gibt es ab sofort bei dem Fast-Food-Riesen zu kaufen.

Burger King überrascht Kunden mit neuer Kreation

Er gehört zu den beliebtesten Gerichten bei Burger King und McDonald’s: der klassische Cheeseburger. Fans des Burgers, der simple mit einem Stück Fleisch und einer Scheibe Käse belegt ist, dürften bald neugierig zu Burger King strömen – dort sind nämlich seit dem Wochenende sogenannte „Cheeseburger Nuggets“ im Angebot.

Die Cheeseburger Nuggets bestehen dabei aus einem „zartschmelzenden Kern“ aus Fleisch, Käse, Gürkchen- und Tomatenstückchen sowie ein wenig Senf. Wie die normalen Nuggets auch, haben die Cheeseburger Nuggets eine knusprige Hülle aus Panade.

Burger King: „Klingt so schrecklich, dass es nur genial sein kann“

Burger King preist die Erfindung als „besonderen Snack, den es so bisher noch nicht gab“, an. Doch wie kommen die Cheeseburger Nuggets bei den Kunden an?

Auf Facebook sind die Reaktionen auf die Neuheit unterschiedlich, aber grundsätzlich positiv. „Die Cheeseburger Nuggets sehen ja putzig aus“, findet jemand. Ein anderer Kunde schreibt: „Hab die Cheeseburger Nuggets grad in der App entdeckt. Das klingt so schrecklich, dass es eigentlich nur genial sein kann.“ Ein weiterer Kunde kam sogar schon in den Genuss des Snacks und fand ihn „lecker“.

Wer die Neuheit bei Burger King noch nicht probiert hat – oder sie besonders gerne mag -, sollte sich in jedem Fall nicht allzu viel Zeit mit dem nächsten Besuch beim Fast-Food-Giganten lassen. Die Cheeseburger Nuggets sind nur bis zum 8. Mai in den Filialen erhältlich.