Burger King: Experte packt aus, was kein Kunde wissen soll

Ist Burger King der ewige Zweite? Es scheint, als könne die bekannte Fast-Food-Kette ihrem größten Konkurrenten McDonald’s nicht das Wasser reichen. Mit einem Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro setzte McDonald’s in Deutschland im Jahr 2022 deutlich mehr um als Burger King. Hier lag der Umsatz zuletzt „nur“ bei 1,2 Milliarden Euro. Dennoch erfreut sich die Kette großer Beliebtheit und versorgt die Menschen in fast 18.000 Restaurants in 88 Ländern mit Burgern und Pommes.

Dabei gibt es vor allem ein Detail, was Burger King von seinem Konkurrenten unterscheidet. Whopper und Co. versprechen Burger-Feeling wie in USA, schließlich werden die Buletten über offener Flamme gegrillt. Doch was steckt wirklich dahinter? Ein Lebensmittelexperte lüftete dieses Geheimnis.

Burger King: Grillen auf offener Flamme?

Der Produktentwickler Sebastian Lege deckt in seiner Sendung „ZDFbesseresser“ regelmäßig die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie auf. In einer Sendung geriet dabei die beliebte Kette genauer unter die Lupe. Vor allem dem Versprechen der offenen Flamme geht der Experte auf den Grund. Der entscheidende Unterschied soll demnach eine Grillmaschine bringen: der „Insta-Broiler“. Damit will sich Burger King von der Konkurrenz abgrenzen. Mit dieser Maschine soll dem Fleisch ein intensives Grillaroma verliehen werden.

Die Hitze wird allerdings nur als Strahlungswärme an das Fleisch abgegeben. „Mit Grillen über offenem Feuer hat das wenig gemeinsam“, heißt es auch in der ZDF-Sendung. Eine Flamme ist nicht zu sehen, es wird nur Infrarotstrahlung abgegeben. Lediglich das abtropfende Fett entzündet sich und geht gelegentlich in Flammen auf. Das gibt dann den versprochenen Grillgeschmack.

Mehrere tausend Burger pro Stunde sollen mit dieser Grillmaschine zubereitet werden können. Die Maschine produziert immer gleichmäßiges Fleisch. Allein dieses Grillfleisch-Versprechen unterscheidet Burger King von McDonald’s.