Brasilien: Arzt kann es nicht fassen – Patient hat 2-Kilo-Hantel komplett im Hintern stecken

Manche Dinge kann man sich einfach nicht ausdenken! So auch den Fall eines Mannes aus Brasilien.

Er sorgte in der Notaufnahme für Aufsehen, weil sich eine 2-Kilo-Hantel in eine gewisse Körperöffnung verirrt hatte. Die Ärzte in Brasilien mussten schnell handeln.

Brasilien: 54-Jähriger landet in der Notaufnahme

Wegen Übelkeit, Erbrechen und Bauchkrämpfen lieferte sich ein Mann aus Brasilien in die Notaufnahme ein. Zunächst war den Medizinern unklar, woher die heftigen Symptome des 54-Jährigen stammen.

Laut „RTL“ deckte ein Röntgenbild den kuriosen Fall auf. Die Mediziner staunten nicht schlecht, als sie auf den Bildern eine etwa 20 Zentimeter lange Hantel im Darm des Patienten entdeckten.

In Brasilien sorgte ein Mann mit seinem erotischen Abenteuer für Aufsehen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / AFLOSPORT

Dieser verlor kein Wort über die Situation. Offenbar muss aber etwas schiefgelaufen sein, als der 54-Jährige das Sportgerät zweckentfremden und zur Masturbation einsetzen wollte.

Brasilien: Krankenkassen machen auf Sex-Unfälle aufmerksam

In einer Not-Operation gelang es dem Arzt, den Metallstab zu entfernen. Bis auf einen gewaltigen Schock hat der Brasilianer sich nichts bei seinem erotischen Abenteuer zugezogen.

Laut „RTL news“ passieren auch in Deutschland immer mehr kuriose Unfälle im Schlafzimmer. Verschiedene Krankenkassen machen sogar auf die Gefahren im Bett aufmerksam. (neb)