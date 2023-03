Bramsche (Niedersachsen): Mann schießt vor Grundschule auf 16-Jährigen ++ Jugendlicher tot

Am Dienstagmorgen (28. Februar) gegen 7.30 Uhr kam es in Bramsche, einer Gemeinde in Niedersachen, zum Polizei-Großeinsatz. Der Grund: Ein 81-jähriger Sportschütze soll mehrfach Schüsse abgefeuert haben.

Bei der Tat wurde ein 16-jähriger Junge aus Bramsche lebensgefährlich verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstag (2. März) mitteilt, sei der Jugendliche an seinen schweren Verletzungen gestorben. Nach seiner mutmaßlichen Tat soll der 81-Jährige auf sich selbst so schwer geschossen haben, dass er ebenfalls lebensgefährlich verletzt wurde. Beide waren in umliegenden Krankenhäusern umgehend versorgt worden.

Bramsche (Niedersachsen): Schüsse bei Grundschule

Laut Staatsanwaltschaft kannten sich der 81-Jährige und sein Opfer. Geschossen wurde in unmittelbarer Nähe einer Grundschule. Die Martinusschule in Bramsche liegt direkt gegenüber vom Tatort.

Nachdem er auf den 16-Jährigen geschossen habe, soll der Mann, der die italienische Staatsbürgerschaft innehat, außerdem in Richtung der Mutter geschossen haben. Sie war vor das Haus gekommen, weil sie die Schüsse gehört hatte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wohnten der 81-Jährige, der Jugendliche und seine Mutter übereinander in dem Haus.

Von der Tat betroffen war die Schule zufolge aber nicht. Auch ein Zusammenhang mit der Schule kann ausgeschlossen werden. Von der Polizei heißt es: „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Schüler und Lehrer.“ Trotzdem wurden die Anwesenden vor Ort präventiv von Notfallseelsorgern betreut. Auch für die Öffentlichkeit habe keine Gefahr bestanden. Dafür allerdings eine Einschränkung im Bereich um die Moltkestraße. Hier wurde großflächig abgesperrt.

Inzwischen soll der 81-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr schweben. Am Donnerstag wurde Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags gegen den Mann erlassen.