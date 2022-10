Borussia Dortmund: Fans staunen über Gala von Ex-Star – DAS sieht man von ihm viel zu selten

Wenn er für Borussia Dortmund auflief, war Spektakel garantiert. Obwohl er nur eine Saison für den BVB kickte, hinterließ er einen bleibenden sportlichen Eindruck. Doch seit er das Ruhrgebiet verließ, zeigt er das nur selten.

Umso erstaunter waren die Fans, als sie am Wochenende auf das Ergebnis des FC Barcelona blickten. Eine phänomenale Gala von Ousmane Dembele weckt Erinnerungen an dessen Zeit bei Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Ex-Star Dembele glänzt

Mit 4:0 schickte der FC Barcelona Athletic Bilbao am Sonntag nach Hause. Der überragende Mann auf dem Feld: Ousmane Dembele. Mit einem Tor und drei Assists war er der überragende Mann auf dem Feld. Besonders der Abschnitt zwischen der zwölften und 22. Minute imponierte den Fans.

Zu Beginn des Spiels war es der Franzose, der nach einem abgewehrten Distanzschuss und einer Lewandowski-Flanke den Ball einköpfte. In der Folge bereitete er die Treffer von Sergi Roberto und Robert Lewandowski mustergültig vor. Mit drei Toren in zehn Minuten war die Messe gelesen. In der zweiten Halbzeit legte er dann auch noch für Ferran Torres auf.

BVB-Fans rasten aus

Eine Leistung, die die Fans von Barca frohlocken ließ. „Wenn er in der Stimmung ist, kann ihn keiner stoppen“, schreibt ein Anhänger auf Twitter. „Dembele tut, was er am besten kann“, zeigt sich ein weiterer Fan von der Leistung angetan.

Ousmane Dembele glänzt wie zu seinen besten Zeiten bei Borussia Dortmund. Foto: IMAGO / AFLOSPORT

Zudem hoffen viele, dass Trainer Xavi ihn ab sofort nur noch auf seiner Stammposition auf dem rechten Flügel auflaufen lässt. „Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Dembele immer beginnen und auf der rechten Seite stehen sollte“, ist sich einer sicher.

Borussia Dortmund: Immer wieder Probleme bei Dembele

Beim FC Barcelona hofft man, dass Dembele solche Leistungen endlich regelmäßig abrufen kann. Seine fünfjährige Zeit bei den Katalanen ist mehr von Verletzungen und Skandalen geprägt als von sportlichen Ausrufezeichen.

Eigentlich sah es im Sommer schon so aus, als müsse der Ex-Spieler von Borussia Dortmund den Verein verlassen. Doch Xavi setzte sich für eine Verlängerung ein. Der spanische Weltmeister bewies offenbar den richtigen Riecher.