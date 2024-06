Urlaub: Hunderte Tote am Grund des Bodensees? Polizei offenbart gruselige Details

Der Bodensee ist und bleibt ein beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel. Im Sommer wird der See außerdem gerne genutzt, um schwimmen zu gehen und sich von der Hitze abzukühlen. Jedoch birgt der idyllische Ort für Badegäste einige Gefahren und fordert immer wieder Opfer. Die Polizei verrät nach jüngsten Ereignissen ein schockierendes Geheimnis über den Urlaubsort.

+++ Urlaub auf Mallorca: Flug entpuppt sich als Horror-Trip! „Haben geweint und gezittert“ +++

Erst vor kurzem forderte der Bodensee erneut ein Opfer. Ein spanischer 23-Jähriger machte Urlaub am Bodensee. Nachdem er von einem Tretboot aus in den See gesprungen ist, verschwand er jedoch spurlos. T-Online berichtet, dass der Mann nach zwei Tagen intensiver Suche immer noch spurlos verschwunden ist. Jetzt wurde beschlossen, dass die Suche eingestellt wird. Selbst Polizeihubschrauber und Drohnen konnten man den Mann nicht ausfindig machen.

Urlaub: Bodensee fordert immer wieder Opfer

Die Seepolizei erklärt jedoch, dass dieses tragische Verschwinden kein Einzelfall ist. Anscheinend werden momentan 103 Personen vermisst, die Urlaub am Bodensee gemacht haben. Man vermutet, dass viele von ihnen bei einem Badeunfall umgekommen sind. Die Leichen sind jedoch wie vom Erdboden verschwunden.

Die Polizei enthüllt, dass es einen Grund dafür gibt, dass so viele Urlauber am Bodensee verschwinden. Der Bodensee ist nämlich mit 250 Metern unglaublich tief und mit zunehmender Tiefe sinkt die Temperatur dramatisch. Ein Experte berichtet gegenüber T-Online, dass diese Temperaturen „wie ein Kühlschrank“ wirken.

+++ Urlaub auf den Kanaren: Deutsche Touristen drehen durch – aus diesem Grund +++

Aufgrund der extrem niedrigen Temperaturen entstehen in einem Leichnam kaum noch Gase. Diese würden normalerweise dafür sorgen, dass die verunglückten Urlauber an der Oberfläche des Bodensees auftauchen würden. Ein weiter Grund ist, dass der Wasserdruck sehr stark ist und die Leichen am Grund des Sees festhält. Es ist also zu vermuten, dass dies der Grund ist, dass die Verschwundenen nie wieder auftauchen.

23-jähriger Spanier immer noch vermisst

Man darf nicht vergessen, dass es sich bei dem Bodensee um ein natürliches Gewässer handelt und kein künstlich angelegtes Badeparadies. Selbst erfahrene Schwimmer können auf lebensgefährliche Gefahren stoßen, weswegen man besonders vorsichtig sein muss. Besonders tückisch sind die flachen Uferbereiche, die plötzlich steil abfallen und Schwimmer immer wieder überraschen.

Mehr Themen:

Der Bodensee ist das größte Binnengewässer Deutschlands und ist für Badegäste auch nicht ganz ungefährlich. Solange man jedoch nur in den deutlich gekennzeichneten Badebereichen schwimmen geht, sollte man sich keiner Gefahr aussetzen.