Bierkönig auf Mallorca: Jetzt ist es offiziell! Besucher ganz aus dem Häuschen

Die Saison 2024 auf Mallorca läuft noch auf Hochtouren. Während viel Urlauber tagsüber am Strand in der heißen Sonne brutzeln, geht es spätestens am Abend oftmals in den Bierkönig.

Und der Bierkönig auf Mallorca hat nun für alle Ballermann-Fans freudige Nachrichten. Denn der Termin für das Opening 2025 steht fest.

+++ Megapark und Bierkönig: Preis-Check auf Mallorca – SO teuer sind 2024 die Getränke +++

Bierkönig auf Mallorca nennt Opening-Termin 2025

Auch 2024 strömen die Massen wieder in den Bierkönig. Es wird gefeiert, gelacht und auch das ein oder andere alkoholische Getränk getrunken. Nun können sich Fans des beliebten Partytempels auf der Schinkenstraße den nächsten wichtigen Termin für 2025 rot im Kalender markieren.

+++ Hat Mallorca bald einen neuen Ballermann-Star? Jetzt will ER die Menge von sich überzeugen +++

„Save the Date Freunde. Bierkönig OPENING vom 24. bis 27. April 2025!“, so die offizielle Verkündung auf Instagram. Zum Saisonopening lässt sich das Party-Lokal immer etwas ganz besonderes einfallen. „Erlebt das Event des Jahres! Freut euch auf ein vollgepacktes Programm, atemberaubende Stimmung und eine unvergessliche Party“, lautet das große Versprechen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans jubeln – „Schon längst gebucht“

Zu den großen Ballermann-Stars im Bierkönig zählt allen voran Mallorca-Königin Mia Julia. Aber auch Peter Wackel, Julian Sommer und der Partycrasher brachten 2024 die Menge zum Toben. Ob sie auch im nächsten Jahr wieder auf der Bühne stehen werden und für Stimmung sorgen, wird sich erst noch zeigen. Das Line-Up wird bekanntlich immer erst kurz vor dem Opening bekanntgegeben.

Noch mehr News:

Doch die Vorfreude ist bei vielen Mallorca-Liebhabern offenbar schon jetzt sehr groß. „Wir werden natürlich da sein“, „Schon längst gebucht“ oder „Es ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen“, heißt es in den Kommentaren.