Ballermann: Deutsche EM-Fans trifft es besonders hart – „Haben gelitten“

Die Europameisterschaft 2024 ist in vollem Gange. Gleiches gilt auch für die Urlaubssaison auf Mallorca. Obwohl das Fußball-Spektakel dieses Jahr im eigenen Land stattfindet, zieht es wieder zahlreiche Deutsche zum Feiern und Erholen auf die Balearen-Insel.

Für Public Viewing ist entlang der Playa de Palma selbstverständlich auch gesorgt. Nicht nur in den großen Läden wie dem Megapark und dem Bierkönig werden die Spiele der Nationalelf übertragen, sondern auch in nahezu jedem anderen Lokal an der Strandpromenade. Für eine Gruppe Deutschland-Fans kam es trotzdem knüppeldick.

Ballermann statt Public Viewing in Berlin

Matti, Jamie und noch zwei weitere Kumpels machten sich am vergangenen Freitag (14. Juni) auf den Weg von Berlin nach Mallorca. Genau zu der Zeit, als die deutsche Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann den Auftakt der EM feierte, waren die vier Männer aber über den Wolken. Noch schlimmer: Während des zweiten Spiels am Mittwoch (19. Juni) ist die Truppe erneut in der Luft – diesmal wieder auf dem Rückflug in die Heimat.

„Als wir die Flüge gebucht haben, wussten wir das mit den Spielen noch nicht. Das war alles spontan“, erklärte Matti gegenüber unserer Redaktion. Ihre Trikots und sämtliche Accessoires wie Sonnenbrillen und Hawaii-Ketten in schwarz-rot-goldener Optik hatten die Berliner allerdings trotzdem mit im Gepäck. So wurden auch die Spiele der anderen Nationen in den vergangenen Tagen vor Ort verfolgt.

Ballermann-Urlauber hoffen auf Verständnis der Flugzeug-Crew

Für den Flug zurück nach Deutschland, haben die vier große Hoffnung: „Wir hoffen, dass wir vielleicht Wlan bekommen. Falls nicht, dann haben wir eben gelitten.“ Beim Hinflug wurden die Zwischenergebnisse immerhin vom Piloten durchgesagt. Vielleicht ist das ja am Mittwoch erneut der Fall.

Doch die Fußball-Fans aus der Hauptstadt sind sich ohnehin sicher: Deutschland hat in diesem Jahr das Zeug dazu, Europameister zu werden. Statt Megapark und Bierkönig werden die Freunde die kommenden Spiele dann einfach auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor oder am Bundestag verfolgen.