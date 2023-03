Apple: Kunden-Mail lockt mit Gratis-Angebot – das steckt wirklich dahinter

Hier sollten Apple-Nutzer ganz besonders gut hinsehen! Benachrichtigungen von dem Konzern aus den USA sind für Kunden zwar keine Seltenheiten, nutzen viele neben dem Apple-Smartphone iPhone auch andere Dienste wie zum Beispiel den Speicherort iCloud.

Doch eine vermeintlich gute Nachricht von Apple an die iCloud-Nutzer entpuppt sich als dreiste Masche und sollte von den Kunden auf gar keinen Fall ernst genommen werden. Immer mehr Kunden des Apple-Dienstes iCloud durften in den letzten Tagen eine E-Mail bekommen haben, die nicht das ist, was sie zu sein scheint.

Apple: Mysteriöse Mail verspricht Gutes

Die Nachricht mit dem Betreff „Ihr iCloud-Speicher ist voll“ sieht dabei auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche E-Mail seitens des Tech-Konzerns aus, wie sie schon viele Male im Posteingang gelandet ist. Der Unterschied: In dieser Mitteilung ist die Rede von einem Treueprogramm, das Kunden ermöglicht, „zusätzliche 50 GB kostenlos“ zu erhalten.

Sollte man nicht auf das Angebot eingehen und damit auch seinen Speicherplatz nicht aufstocken, werden angeblich alle Daten der iCloud gelöscht – doch die kostenlose Erweiterung ist ja glücklicherweise nur einen Klick entfernt.

Apple: Verbraucherzentrale warnt vor Betrug

Kunden sollten dennoch auf gar keinen Fall auf den Link klicken – laut Verbraucherzentrale handelt es sich bei der Apple-Drohung um eine hinterhältige Betrugsmasche. Der Klick führt nämlich zu einer Seite, auf der Kunden sowohl ihre persönlichen Anmeldedaten, als auch ihre Kreditkartendaten zur angeblichen Validierung angeben sollen – doch in Wirklichkeit werden die sensiblen Daten dort einfach nur abgefangen.

Mehr Themen:

Die Verbraucherzentrale rät daher jedem Betroffenen, eine solche E-Mail von Apple auf gar keinen Fall ernst zu nehmen und sie unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben. Wichtig auch: Oft reicht alleine ein Blick auf die Absenderadresse der Mail, die oft lang und unseriös klingt. Auch die Aufmachung der Nachricht kann in vielen Fällen schon auf eine betrügerische „Phishing-Mail“ hinweisen.