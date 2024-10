Amazon: Geheimer Link enthüllt – so kannst du richtig sparen

Sparfüchse aufgepasst! Die Amazon Prime Days sind zwar vorbei und bis zum Black Friday ist es auch noch ein bisschen hin – aber die Rabatte gehen weiter! Noch immer kann man bei Amazon richtig viel Geld sparen. Und wo? Auf der Coupon-Seite von Amazon.

+++ Amazon-Kunden müssen höllisch aufpassen – sonst verlieren sie ihren Kontozugriff +++

Aber worum handelt es sich? Nun, auf der Seite werden alle Produkte angezeigt, für die es aktuell einen Amazon-Rabattgutschein gibt. Natürlich kann man die Liste auch nach Produkten, prozentualer Ersparnis und vielem mehr sortieren.

Amazon: Coupon-Seite lockt mit Angeboten

Der Ablauf ist dabei ziemlich selbsterklärend. Hat man ein Produkt oder Angebot gefunden, das einem besonders gut gefällt, klickt man einfach auf den orangefarbenen Button, auf dem in großen Buchstaben Coupon steht. Daneben wird noch einmal die Höhe des Rabattgutscheins angezeigt.

+++ Amazon Prime, Netflix, Spotify: Radikale Änderung! Kunden müssen sofort reagieren +++

Der Gutschein wird dann direkt auf der jeweiligen Produktseite aktiviert. Alternativ kann das entsprechende Amazon-Produkt auch erst in den Warenkorb gelegt werden, der Rabatt wird dann an der Kasse abgezogen. Das Ganze? Oft ohne Einschränkungen. Aber Obacht! Manchmal sind die Rabatte an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Deshalb lohnt es sich manchmal, einen Blick in die Teilnahmebedingungen zu werfen – dort steht auch, wie lange die Aktion gültig ist. Außerdem gilt: Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Feuer und Flamme: Fan-Begeisterung wegen Tipp

Kein Wunder, dass der Tipp auch auf Instagram immer wieder geteilt wird. Klar, dass die Nutzer begeistert sind, schließlich kann man so viel Geld sparen. Und auch die Reaktion der User spricht für sich – über 1000 Personen (Stand: 11. Oktober 2024) haben das Video bereits geliked.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Und noch ein Tipp zum Schluss: Vor dem Kauf einen Blick auf ein Preisvergleichsportal werfen – so kann man sicher sein, ein waschechtes Schnäppchen zu ergattern.