Amazon Prime kooperiert mit Apple TV+! Können sich auch deutsche Kunden freuen?

Paukenschlag bei Amazon Prime! Der US-Gigant lockt mit Prime nicht nur mit schnellem Versand bei Bestellungen, sondern auch mit einem stolzen Streaming-Angebot. Zig Filme und Serien sind für Kunden von Amazon Prime inklusive. Doch mit Apple TV+ hat man einen starken Konkurrenten in Sachen Streaming.

Damit könnte bald Schluss sein, denn: Die beiden Mega-Konzerne Amazon und Apple kooperieren jetzt in den USA. Für zehn US-Dollar kann man dort Apple TV+ seinem Prime-Abo bei Amazon hinzufügen. Können bald auch Kunden in Deutschland davon profitieren?

Amazon Prime kooperiert mit Apple TV+!

Ab sofort können Abonnenten von Amazon Prime in den USA die Serien und Filme von Apple TV+ als Channel hinzubuchen. Dadurch ist die eigene Apple-App nicht mehr nötig, kann auf jedem Gerät benutzt werden, das auch Prime Video unterstützt. So integriert Amazon Apple TV+ wie schon andere Streamingdienste in seine eigene Oberfläche.

In den USA sind schon rund 100 Anbieter diesen Schritt gegangen. Auch der Preis für die Amazon-Apple-Kooperation steht, soll 9,99 US-Dollar monatlich kosten. Das ist die gleiche Summe wie beim Abo direkt bei Apple. Offenbar will Apple deutlich mehr Sichtbarkeit auf den Geräten, hofft auf mehr Abonnenten.

Können sich auch deutsche Kunden freuen?

Können sich auch bald deutsche Prime-Kunden freuen? Deutschland ist schließlich einer der wichtigsten, wenn nicht gar der wichtigste Markt für Amazon in Europa. Gegenüber dieser Redaktion wiegelt ein Amazon-Sprecher ab, hält sich bedeckt: „Es ist richtig, wir haben kürzlich den Apple-Zusatzkanal angekündigt, vorerst allerdings nur in den USA.“

Und weiter: „Weitere Informationen zur Verfügbarkeit in weiteren Ländern stehen uns derzeit nicht zur Verfügung. Sobald wir hier Neuigkeiten haben, werden wir diese entsprechend kommunizieren.“ Na, da bleibt wohl den deutschen Kunden nichts anderes übrig, als Geduld zu haben…