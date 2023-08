Amazon-Kunden erhalten Bestellbestätigung – doch bei diesem Kauf solltest du stutzig werden

Amazon-Kunden, aufgepasst: Miese Betrüger treiben – mal wieder – ihr Unwesen. Der Online-Riese warnt seine Kunden jetzt vor einer Mail, die aktuell kursiert. Kriminelle versuchen an deine sensiblen Daten zu kommen.

Kunden von Amazon sollten die Augen offenhalten. Kriminelle versenden derzeit Mails, die angeblich von Amazon stammen – doch das ist ein Fake! Die Betrüger wollen deine Bankkontoinformationen. Dabei gibt es einige Wege, auf denen es die Handlanger versuchen.

Phishing-Alarm bei Amazon

Wie „web.de“ berichtet, gibt es zum einen das Phishing mit der Bestellbestätigung. In dieser Mail geht es um eine Bestellung, die du selbst gar nicht in Auftrag gegeben hast. Du wirst dann dazu aufgefordert, sofort zu reagieren, um den Kauf wieder rückgängig zu machen oder zu bestätigen. Dabei geht es den Kriminellen um Zahlungs- und Bankinformationen, darum Softwareinstallationen zu installieren oder Gutscheine zu erwerben.

Bei dem Betrug mit der Zahlungsinformation gehen die Betrüger ähnlich perfide vor: Hier wird per E-Mail oder Telefon versucht, an deine Zahlungsinformationen zu gelangen. Der Vorwand dabei: Eine angeblich offene Rechnung eines Produkts, welches du aber gar nicht bestellt hast – oder, dass du deine Zahlungsangaben auf den neusten Stand bringen solltest.

Amazon klärt auf: SO reagieren Kunden richtig

Amazon bittet seine Kunden nie am Telefon Angaben über Zahlungen zu machen und nur über die offizielle App und Webseite Änderungen am Konto vorzunehmen. Bei Zweifel nimm lieber einmal zu viel als einmal zu wenig mit dem Amazon-Kundendienst Kontakt auf. So bist du auf der sicheren Seite.

