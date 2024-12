Amazon, MediaMarkt Saturn & Co.: Weihnachtsgeschenk-Chaos! Was Kunden jetzt wissen müssen

Jetzt stehen die stressigsten Wochen des Jahres an! Nicht mehr lange, und Weihnachten steht vor der Tür. Doch für Amazon, MediaMarkt Saturn und andere Händler ist es nichts mit besinnlicher Zeit und Ruhe. Denn Millionen Pakete werden noch verschickt, die Lieferzeiten sind länger als ohnehin schon.

Für Kunden bedeutet das einmal mehr, auf die genauen Versandinformationen zu achten. Onlinehändler wie Amazon, MediaMarkt und Co. bieten auf ihren Webseiten oft eine genaue Auskunft über die Lieferzeiten an. So kann man genau planen, wann sie die Geschenke bestellen müssen, damit sie auch pünktlich unterm Weihnachtsbaum liegen.

Amazon, MediaMarkt Saturn & Co: Weihnachtsgeschenk-Chaos!

Das kommt Kunden zunutze, die noch auf der Suche nach passenden Geschenken sind. Beim Standardversand ist oft der 19. oder 20. Dezember der letzte Stichtag. Wer noch später dran ist, kann auf den Expressversand zurückgreifen – doch der ist kostenpflichtig, und das nicht zu knapp. Wird die Ware aus einem Lager außerhalb von Deutschland geliefert, kann sich die Versanddauer nochmal um einige Tage verlängern.

Will man seine Liebsten mit Fotobüchern oder anderen personalisierten Geschenken beglücken, sollte man dringend mehr Vorlaufzeit einplanen. Dann empfiehlt es sich, so früh wie möglich zu bestellen, um negative Überraschungen zu vermeiden. Amazon bietet noch einen kleinen Service an: Wer kurzfristig auf Geschenkidee ist, könnte dort den Geschenkfinder nutzen, um passende Vorschläge zu erhalten.

Was Kunden jetzt wissen müssen

Der Schlüssel für die stressige Weihnachtszeit liegt also in der frühzeitigen Planung. Geschenke sollten grundsätzlich so früh wie möglich bestellt und auf die Fristen der Händler geachtet werden. Wichtig auch zu wissen: Heiligabend fällt 2024 auf einen Dienstag – um nochmal ganz auf Nummer sicher zu gehen, sollten Geschenke daher spätestens in der Woche vor Weihnachten bestellt werden.

Wahrscheinlich kommt es nämlich wegen des hohen Paketaufkommens in der Vorweihnachtszeit bei Versanddiensten wie DHL, Hermes oder DPD zu Verzögerungen. Beachtet man diese Punkte, steht einem dann doch stressfreien Weihnachten nichts im Wege…