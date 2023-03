Amazon: Phishing-Mail war gestern! Neue Betrugsmasche erwischt Kunden eiskalt

Einfach bestellt, schnell gebracht– von Spülmaschinentabs bis Hundeleine liefert Amazon nahezu alles bequem nach Hause und erspart seinen Kunden damit den Gang ins Geschäft. Bitter, wenn es dann plötzlich Komplikationen mit der Bestellung gibt.

Eben das wollen internationale Betrügerbanden Amazon-Kunden jetzt weismachen und dabei unentdeckt private Daten abgreifen. Der Versandhändler warnt eindringlich vor der Betrugsmasche, die zunächst wie ein einfacher Anruf von der Kunden-Hotline aus Deutschland klingt und im schlimmsten Fall eiskalten Datenklau mit sich bringen kann.

Amazon warnt Kunden vor dreister Betrugsmasche

Während der Amazon-Kauf vollständig online abgewickelt wird, rufen die Betrügerbanden per Telefon an. Hinter der Abzocke soll ein ganzes Netzwerk stecken, das mit einer ähnlichen Masche Kunden ihre Daten abluchsen will.

Der perfide Plan läuft wie folgt ab: Zunächst machen die Kriminellen ihr Opfer auf Komplikationen bei der Bestellung aufmerksam. Als Folge dessen braucht es eine Bestellbestätigung mit Datenabgleich. Spätestens hier sollten alle Alarmglocken läuten, denn jetzt geht es um persönliche Daten, sowie die Kontonummer.

Aufklärung über fiese Betrugsmasche

Anschließend werden die Betroffenen dazu aufgefordert, ihre Überweisung erneut zu tätigen – diesmal allerdings auf ein ausländisches Konto. Als wäre das nicht schon genug, sollen die Kunden dann auch noch eine Fernwartungs-Software installieren.

Grund dafür: Schnelle Hilfe beim vermeintlichen Bestellproblem. Mit besagter Software laden sich Betroffene dann aber nicht selten einen Virus auf das Handy, oder werden um weitere Daten bestohlen. Auch können sich die Verbrecher damit Zugang zum Online-Banking-Account der betroffenen Person verschaffen.

Amazon selbst betont, keine vertraulichen Daten wie Kontonummern via Telefon von seinen Kunden zu erfragen. Wer selbst Opfer einer solchen Tat wird, sollte neben einer Anzeige bei der Polizei auch Amazon darüber unterrichten und sich umgehend mit der eigenen Bank in Verbindung setzen.