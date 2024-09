Amazon mit neuem Service – irre, wie Kunden jetzt ihre Bestellungen erhalten

Spätestens seit der Corona-Pandemie erfreut sich das Online-Shopping großer Beliebtheit. Das ruft auch Amazon auf den Plan. Der Versand-Riese bietet seinen Kunden jetzt einen neuen Service an. Allerdings erst einmal nur in einer einzigen Stadt.

Welchen Beitrag die Straßenbahn in einer Großstadt wie Frankfurt am Main im Rahmen einer nachhaltigeren und lokal CO 2 -freien Paketzustellung in Kombination mit E-Fahrzeugen leisten kann, untersucht das Forschungsprojekt „LastMileTram RheinMain V“ der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) und Amazon. Bedeutet: Deine Amazon-Pakete kommen – zumindest in Frankfurt – künftig mit der Straßenbahn!

Amazon geht neue Wege

Doch ist das Projekt auch in anderen deutschen Städten geplant? Unsere Redaktion hat bei Amazon nachgefragt. „Es handelt sich in Frankfurt ja um ein Pilotprojekt, dessen Erkenntnisse wir zunächst abwarten müssen“, heißt es von einem Sprecher.

Im Rahmen eines zunächst einmonatigen Testlaufs im Realbetrieb befördert die sogenannte Gütertram, eine ausschließlich zum Pakettransport genutzte Straßenbahn, Päckchen und Pakete ab sofort vom Stadtrand in die Frankfurter Innenstadt. Ziel des Projekts: Den Straßenverkehr zu entlasten sowie Lärm und CO 2 -Emissionen im Stadtgebiet zu verringern. Die Idee, eine Gütertram im Rahmen des Zustellprozesses auf der „letzten Meile“ (last mile) zu nutzen, ist 2018 in der Theorie gestartet.

So läuft die Lieferung

Die Güterstraßenbahn der VGF wird Pakete von Amazon von der Haltestelle „Stadion“ zu der Haltestelle „Zoo“ und zum Betriebshof Gutleut befördern. Die Päckchen und Pakete werden von einem Verteilzentrum von Amazon in Raunheim mit E-Transporter zur Tram-Station in Stadtrandlage gebracht, in der Innenstadt werden die Sendungen von den Haltestellen „Zoo“ und auch vom Betriebshof Gutleut mit elektrisch betriebenen Lastenrädern an die Haustüren der Kunden geliefert.

