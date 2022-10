Amazon: Fiese Betrugsmasche in Umlauf – darauf solltest du unbedingt achten

Wie die Verbraucherzentrale warnt, treiben bei Amazon zurzeit Betrüger ihr Unwesen. Kunden hätten sich mehrfach an die Stelle gewendet.

Bei ihren Lieferungen von Amazon sei ihnen Merkwürdiges passiert.

Amazon: Betrugsmasche entdeckt – DAFÜR sollten Kunden sich in acht nehmen

Einige Verbraucher melden derzeit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, dass sie öfter falsche Produkte erhalten hätten. Statt Smartphones oder anderen hochpreisigen Elektronikartikeln bekamen Kunden Billigkram wie Mehrfachsteckdosen, Shampoo oder Buntstifte. Teils beschwerten sie sich sogar über mehrfache Falschlieferungen.

Wie die Betroffenen der Verbraucherzentrale erzählen, kämen die Pakete „unbeschädigt und augenscheinlich originalverpackt“ an. Daher ist unklar, wo in der Lieferkette das Problem liegt und wer sich da an einer Betrugsmasche versucht.

Einige Amazon-Kunde beschweren sich zurzeit über eine neue Betrugsmasche. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Zoonar

Amazon: Falsche Artikel geliefert? DAS musst du jetzt tun

Nach der Falschlieferung versuchen die betrogenen Kunden, ihr Geld zurückzufordern. Dann käme allerdings die Reaktion von Amazon, sie sollen die „richtige“ bestellte Ware zurücksenden. Erst dann bekämen sie den Kaufpreis erstattet und die richtigen Artikel geliefert.

Das solltest du im Falle einer Falschlieferung tun:

Sofort melden und Beweisfotos mitschicken

Paketschein aufbewahren, auf Gewichtsangabe achten

Kaufpreis zurück buchen (Vorsicht: Das kann im Ernstfall zu einer Kontosperrung führen.)

Nicht einschüchtern lassen

Rechtlich beraten lassen

Doch genau da liegt das Problem. Denn wie sollen sie die „richtige“ Ware zurücksenden, wenn sie doch die falsche bekommen haben? Als Folge können sie nichts tun. Die Verbraucherzentrale rät allerdings dazu: „Wenn Sie sich zur Wehr setzen, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, eine Rückzahlung zu bekommen“.

Grundsätzlich weist die Zentrale darauf hin, dass Kunden bei jeder Lieferung auf Größe und Gewicht des Pakets achten sollten. „Sobald Ihnen bei der Lieferung die Größe oder das Gewicht des Pakets unpassend scheint oder das Paket beschädigt ist, beanstanden Sie das sofort beim Lieferdienst.“ Ganz wichtig sei es, stets Beweisfotos und -Videos zu machen und das schon beim Öffnen des Pakets.