Alte Ikea-Möbel plötzlich tausende Euro wert – hast du noch ein Exemplar zuhause?

Das beliebte schwedische Möbelhaus Ikea ist für seine breite Produktpalette zu niedrigen Preisen bekannt. Ob der Student, der in die erste eigene Wohnung zieht, oder die junge Familie, die ein Kinderzimmer einrichten möchte: Hier gibt es wirklich für jeden was. In fast jedem deutschen Haushalt lässt sich zumindest ein Ikea-Klassiker wie der Pax-Schrank oder das Kallax-Regal finden.

Doch neben diesen berühmten Klassikern gibt es einige Möbelstücke, die heute gar nicht mehr hergestellt werden. Und genau diese nostalgischen Stücke werden teilweise für ein Vielfaches ihres eigentlichen Preises gehandelt. Hast du vielleicht genau ein solches Exemplar zuhause?

Ikea-Möbel plötzlich wertvoll?

Können Ikea-Möbel heutzutage überhaupt wertvoll sein? Schließlich haben einige Produkte den Ruf, auf Masse aus Pressspan oder aus Kunststoff hergestellt worden zu sein. Doch es gibt einige älteren Exemplare, die so rar sind, dass sie sich zu echten Sammlerstücken etabliert haben. Nicht zuletzt kommt noch hinzu, dass solche Vintage-Möbel absolut im Trend sind. Besonders begehrt sind Stücke aus limitierten Auflagen oder Kollaborationen mit berühmten Designern.

Auch interessant: Ikea trickst seine Kunden aus – bist du auch schon darauf reingefallen?

Zu einem der begehrtesten Möbelstücken gehört das Sofa „Impala“ von Gillis Lundgreen aus 1972. Das Sofa mit der ungewöhnlichen Form hatte sich zu einem echten Verkaufsschlager etabliert. Laut Informationen von „Spiegel“ wurde das Sofa im Dezember 2023 für satte 2000 Euro verkauft. Bei Markteinführung 1972 hatte es dagegen umgerechnet rund 120 Euro gekostet.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weltrekord mit altem Sessel

Im vergangenen Jahr wurde ein echter Ikea-Weltrekord geknackt. Der Sessel „Cavelli“ ging für umgerechnet 18.000 Euro über den Tisch, berichtet „Barnebys“. Ursprünglich war er für 27 Euro zu haben. Doch auch in anderen Größenordnungen lässt sich mit alten Ikea-Artikeln Geld machen. Ein Blick auf den Dachboden oder in den Keller lohnt sich, um zu sehen, ob sich dort ein Stück versteckt, das heute nicht mehr hergestellt wird. So manch ein Sammler ist bereit, viel Geld dafür zu bezahlen!

Das könnte dich auch interessieren:

Auf Gebrauchtwaren-Plattformen, Flohmärkten und sogar in Vintage-Geschäften gibt es daher eine gute Möglichkeit, dein Vintage-Exemplar von Ikea zu einem hohen Preis zu verkaufen.