Aldi: Vorsicht vor verlockendem Weihnachts-Angebot – dahinter steckt eine fiese Masche

Heutzutage werden Kriminelle immer dreister. Sei es über die sozialen Netzwerke, per Mail oder Whatsapp – mit falschen Gewinnspielen versuchen die Diebe an Daten zu kommen. Jetzt warnen die Polizei und Aldi vor einem Weihnachts-Angebot.

Doch statt eines Gewinns könnte es für den Nutzer sehr teuer werden. Der Discounter distanziert sich jetzt in einem Statement davon.

Aldi: Vorsicht vor verlockendem Weihnachts-Angebot

„Herzlichen Glückwunsch lieber Benutzer, Sie haben einen Nokia 3.1 Plus gewonnen!“ Oftmals fangen die Mails oder die Nachrichten, die Nutzer erhalten, so an. Darin heißt es, dass man angeblich „zufällig ausgewählt“ worden sei und anlässlich des 60. Geburtstag von Aldi an einer Umfrage teilnehmen soll.

Als Preis würde man ein Einkaufsgutschein, Smartphone oder andere Produkte erhalten. „Das Ganze ist ein Fake und Aldi Süd steht damit in keinem Zusammenhang“, heißt es in einem Statement des Discounters.

Sollte jemand solch eine Meldung zu einem angeblichen Aldi-Gewinnspiel erhalten, „klickt auf keinen Fall auf den dort eingebetteten Link. Leitet die Nachricht nicht weiter und löscht sie bitte sofort“, warnt Aldi. Denn dahinter verstecken sich oft fiese Betrugsmaschen der Datendiebe. Laut Aldi soll der Sitz der Kriminellen im Ausland sein, in diesem Fall in Singapur.

Aldi: Auch Polizei warnt

Dabei werden die Nutzer nach einem Klick auf den eingebetteten Link aufgefordert, die Adressdaten einzugeben, die anschließend von den Betrügern für weitere Spam-Aktionen genutzt und weiterverkauft werden. Aber nicht nur Whatsapp-Nachrichten oder Emails sind die Betrugsmaschen, es gibt auch oft Anrufe zu falschen Gewinnspielen.

Aldi weist auch daraufhin, wie man ein echtes Gewinnspiel erkennt. „Bei einem echten Gewinnspiel ist der Veranstalter eindeutig erkennbar und muss in den Teilnahmebedingungen sowie im Impressum angeben sein. Außerdem dürfen aus Datenschutzgründen nicht einfach so persönlichen Daten wie Adresse oder gar Kontodaten abgefragt werden. Nur, wer sich explizit vorab für ein Gewinnspiel – wie zum Beispiel unseren Aldiventskalender – registriert hat, darf im Gewinnfall mit der vom Kunden selbst angegebenen E-Mail-Adresse kontaktiert werden und zwecks Gewinnzustellung nach seiner Adresse gefragt werden. Achtet also immer auf die Teilnahmebedingungen“, warnt der Discounter weiterhin.

Laut Polizei, so berichtet „infranken.de“, wollen die Betrüger in dem Fall, an viele Daten und vor allem an die Banken oder Zahlungsdienstleistern, wie etwa Paypal, kommen. Es sei nicht auszuschließen, dass bereits mehrere Nutzer dieser Masche zum Opfer gefallen sein könnten.