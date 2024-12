Aldi spricht Warnung an Kunden aus – es geht um die Weihnachtseinkäufe

Jedes Jahr ist Weihnachten zur gleichen Zeit – das erleichtert die Planung der Feiertage ungemein, sollte man denken. Dennoch sieht man in Supermärkten und Discounter wie Aldi an den Tagen kurz vor dem Fest das gleiche Bild: Überfüllte Filialen, lange Schlangen und genervte Kunden.

Um diese Situation zu vermeiden, hat Aldi Nord nun einen wichtigen Hinweis an seine Kunden veröffentlicht. Wer dieses Jahr Stress zum Fest vermeiden möchte, sollte ihn ernst nehmen.

Aldi: Kunden-Ansturm zu Weihnachten droht

Die Menschen in Deutschland nehmen jedes Jahr viel in Kauf, um die Weihnachtstage feierlich zu verbringen. Während es bei den Festtagen vor allem um Besinnlichkeit geht, arten die Tage davor oft in Stress aus.

Schließlich sind Supermärkte wie Aldi über die Feiertage drei Tage geschlossen, da dürfen im Vorhinein weder Zutaten für das Festessen noch für die Weihnachtsplätzchen fehlen. Nicht selten statten Kunden dem Discounter vor Weihnachten deshalb auch mal täglich oder mehrmals am Tag einen Besuch ab. Da der 24. Dezember in diesem Jahr auf einen Dienstag fällt, könnte es vor allem Montag (23.12.) zu einem heftigen Kunden-Ansturm kommen. Aldi Nord hat deshalb einen wichtigen Hinweis für Kunden.

Aldi bittet Kunden, an diesen Tagen einzukaufen

„Die Tage vor Weihnachten gehören zu den frequenzstarken Einkaufstagen im Jahr. Um große Anstürme an den Feiertagen zu vermeiden, empfehlen wir unserer Kundschaft, ihren Einkauf möglichst frühzeitig zu erledigen und auf die Woche vor Weihnachten zu verteilen“, heißt es in einer Mitteilung des Discounters. Generell rät Aldi Kunden, an Werktagen am Vormittag oder am späten Nachmittag einzukaufen, „da es zu diesen Zeiten in der Regel weniger Kundschaft gibt.“

In allen Aldi-Nord-Filialen gelten vor Weihnachten die gleichen Öffnungszeiten. Am 23.12. ist der Discounter ab 7 Uhr geöffnet, am 24.12. von 7 bis 13 Uhr. Die Filiale am Hauptbahnhof in Essen in NRW hat an Heiligabend sogar von 6 bis 14 Uhr geöffnet.