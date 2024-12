Aldi: Pünktlich zu Weihnachten! Discounter dreht an der Preisschraube

Bei Aldi ist man bereits seit Wochen in Weihnachtsstimmung. Lebkuchen, Spekulatius, Dominosteine oder Schokoladen-Weihnachtsmänner finden Kunden schon länger in den Regalen des Discounters. In diesem Jahr sind die Leckereien allerdings etwas teurer als noch 2023 – und das insgesamt bei allen Lebensmittelhändlern.

Dennoch will Aldi jetzt – wenige Wochen vor Weihnachten – noch einmal ordentlich an der Preisschraube drehen. Und das ausgerechnet an Nikolaus. Das werden die Kunden sofort zu spüren bekommen.

Aldi ändert Preise bei Weihnachtssüßigkeiten

Pünktlich zu Nikolaus! Ab dem 6. Dezember ändern sich die Preise beim Discounter. Davon betroffen sind die Weihnachtssüßigkeiten der Eigenmarke. Bei gleich neun Produkten passt der Lebensmittelhändler die Preise an.

Doch spielt diese Entscheidung den Kunden genau in die Karten. Sie können sich tatsächlich über einen satten Preisnachlass freuen. Bei der Eigenmarke „Wintertraum“ werden unter anderem Zimtsterne, Vanillekipferl und Stollen günstiger.

Aldi gewährt Kunden Rabatt

Bis zu 14 Prozent Preisnachlass sind jetzt für die Kunden drin und mindestens zehn Prozent – und das dauerhaft. So sollen sich Kunden ihren Nikolausstiefel vollmachen und dafür nicht einmal zehn Euro bezahlen müssen.

Hier findest du die komplette Liste der rabattierten Produkte: