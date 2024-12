Aldi hat Filialen verändert – diese Neuerungen bekamen Kunden nicht mit

Ob Rewe, Aldi, Edeka oder viele andere Supermärkte und Discounter – immer wieder sorgen Angebote und Rabatte für Aufsehen und Begeisterung. Doch bei einem beliebten Discounter hat sich in den letzten Jahren einiges getan – und viele Kunden haben es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.

Die Rede ist von Aldi. Genau dort haben sich ganze fünf Dinge verändert – sind sie dir schon aufgefallen?

Aldi: Discounter überrascht mit Veränderungen

Aldi setzt jetzt auf nachhaltige Holzbauweise für neue Filialen. Denn der Lieblingsdiscounter wird jetzt „grün“ im wahrsten Sinne des Wortes! Das spart CO₂ und verkürzt die Bauzeit. Die ersten umweltfreundlichen Märkte stehen schon in einigen Städten, aber die meisten Kunden haben das wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen.

Ab sofort könnt ihr in allen Aldi-Märkten Bargeld abheben – und das schon ab einem Einkaufswert von nur einem Euro! Kein Stress, kein langes Suchen nach dem nächsten Geldautomaten, einfach schnell an der Kasse abheben und fertig. Besonders praktisch in Gegenden, wo Geldautomaten Mangelware sind.

Nummer 3: Aldi wird digital! Denn der Discounter macht Schluss mit den alten, starren Preisschildern und testet jetzt digitale Preisschilder, die die Preise in Echtzeit ändern können! Und: Aldi startet auch mit „Click & Collect“. Man bestellt online und holt dann die Waren bequem aus einem Abholcontainer ab. Super praktisch, aber leider ist das Ganze noch nicht in jedem Markt verfügbar.

Aldi geht aber noch einen Schritt weiter und testet Selbstbedienungskassen! Der Bezahlprozess wird blitzschnell und einfacher – keine langen Schlangen mehr. Doch noch ist das Ganze nicht in allen Filialen zu finden.

Aldi: Discounter verändert Frischeabteilung

Und zu guter Letzt: Aldi hat seine Frischeabteilungen laut „businessinsider“ direkt am Eingang platziert. Sie sind nicht nur zentraler, sondern auch ordentlich vergrößert worden, um euch frische Produkte noch näherzubringen.

Da lohnt sich der Einkauf bei Aldi doppelt und dreifach. Und wer weiß, vielleicht entdeckst du schon bald eine der fünf Veränderungen.