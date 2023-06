Aldi und die Überwachungskameras: Darauf müssen Kunden jetzt achten

Käse, Wasser, Brot, Gemüse, Milch – die Liste an Lebensmitteln, die es bei Aldi zu kaufen gibt, könnte man stundenlang weiterführen. Doch der Discounter-Riese hat nicht nur Nahrungsmittel im Angebot. Bei Aldi gibt es auch zahlreiche Non-Food-Produkte zu erstehen.

Aktuell bietet Aldi zum Beispiel eine Outdoor-Überwachungskamera mit einigen Extras an – doch auf einen Punkt hat das Unternehmen dabei nicht geachtet. Kunden sollten ganz genau darauf achten.

+++Kaufland, Aldi und Co: Test offenbart Schockierendes! DAS sollten Kunden vorm Milchkauf dringend wissen+++

Überwachungskamera für knapp 90 Euro

Wer öfters verreist oder einfach nur auf Nummer sicher gehen will, für den könnte die Rollei Wireless Security Cam etwas sein. Diese wird für 89,99 Euro aktuell im Aldi Online-Shop angeboten. Das Online-Magazin „Chip.de“ hat die Kamera mal genauer unter die Lupe genommen.

Die Kamera bietet einen Sichtwinkel von 130 Grad, einen Bewegungsmelder, Nachtsicht-Modus und filmt sogar in Full-HD Bildqualität. Du kannst sie mit einer App fernsteuern oder auch über Alexa und Google Plus in dein Handy einbinden.

+++Aldi, Rewe und Co.: Schimmel-Alarm bei Hohes C und Fruchttiger – Warnung vor beliebten Säften+++

DAS solltest du unbedingt noch beachten

Auch, wenn Überwachungskameras praktisch sind: Die Installation kann ziemlich aufwendig sein. Überwachungskameras, die sich per Wifi mit ihrer Basisstation und dem verbundenen Netzwerk verbinden und als Stromquelle auf Batterien oder Akkus setzen, machen die Montage leichter.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Die Rollei-Cam mit ihren knapp 90 Euro klingt zunächst mal wie ein guter Deal. Doch auf ein Detail solltest du unbedingt achten: Wie „Chip.de“ schreibt, ist im Lieferumfang weder der Zugang zum Rollei-Cloudspeicher noch eine Speicherkarte für lokale Speicherungen der Daten enthalten. Doch um diese Zusatz-Kosten kommst du kaum herum. Sie sollten bei der Preis-Bewertung unbedingt noch mit berücksichtigt werden.