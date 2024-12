Aldi hat mächtig Ärger am Hals – schuld ist dieses beliebte Produkt

Aldi hat jetzt ein gewaltiges Problem, denn der Discounter wurde von der Konkurrenz verklagt. Der Grund? Aldi bietet ein besonders beliebtes Produkt zu extrem billigen Preisen an, nach Ansicht der Konurrenz sogar unter den Herstellungskosten. Das ist nicht nur unfair gegenüber anderen Unternehmen, sondern sogar illegal.

Tchibo reicht es mit den Billigpreisen und hat den Discounter Aldi Süd wegen des Preises für die Kaffee-Eigenmarke „Barissimo“ verklagt. Laut Tchibo bietet der Discounter bereits seit 2023 den Kaffee unter den tatsächlichen Kosten der Produktionen an, was ein direkter Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht ist.

Tchibo reicht Klage ein

Wie „Focus“ berichtet, liegt die Klage jetzt beim Landgericht in Düsseldorf vor. Tchibo fordert in dieser Klage, dass die Richter die Billigpreise von Aldi Süd beim Kaffee verbieten. In einer Stellungnahme erklärt das Unternehmen: „Solche Dumpingpreise schaden dem Wettbewerb und damit den Verbrauchern.“

Bisher hat sich Aldi noch nicht zu den Vorwürfen von Tchibo geäußert. Das Unternehmen gibt an, dass man vor einer offiziellen Stellungnahme erst einmal die genauen Vorwürfe des Konkurrenten anschauen und besprechen möchte.

Bei Aldi kostet aktuell ein Kilo ganze Bohne der Eigenmarke „Caffè Gustoso“ 4,19 Euro. Dieser Preis macht einen jedoch stutzig, denn kostet der Rohkaffeepreis für Kaffee derzeit 6,80 pro Kilo. Zusätzlich müssen Unternehmen noch eine Kaffeesteuer von 2,19 Euro zahlen. Die tatsächliche Herstellung des Kaffees kostet also fast doppelt so viel als der Preis, den Aldi für den Kaffee verlangt.

Aldi profitiert von Dumpingpreisen

Diese Dumpingpreise zahlen sich jedoch für Aldi aus, denn dieses Jahr konnte man den Verkauf des Eigenmarken-Kaffees um rund 10,9 Prozent erhöhen. Eigentlich befindet sich die Kaffeebranche in einer schwierigen Phase, denn der Rohkaffeepreis ist binnen eines Jahres um 65 Prozent gestiegen. Auch ist der Gesamtmarkt für Röstkaffee um 3,9 Prozent zurückgegangen. Laut Tchibo wird die schwierige Lage durch die aggressive Preispolitik von Aldi nur noch weiter verschärft.

Die Klage gegen Aldi liegt jetzt dem Düsseldorfer Landgericht vor, und das Urteil soll am 16. Januar 2025 verkündet werden. Wenn Aldi tatsächlich den Prozess verliert, kann dies auch entscheidende Folgen für andere Handelsbranchen haben, in denen Eigenmarken und Eigenproduktion eine immer entscheidende Rolle spielen. Die Kaffee-Eigenmarke „Barissimo“ wird nämlich von der Aldi-Tochter New Coffee GmbH produziert.