Aldi: Experten schauen auf Preise für Obst und Gemüse – und fallen bei diesem Anblick vom Glauben ab

In den verschiedenen Supermärkten und Discountern, wie Lidl, Netto oder Rewe, haben Lebensmittel oft verschiedene Preise. Insbesondere Obst und Gemüse sind von diesen unterschiedlichen Preislagen betroffen. Im Vergleich zu anderen Märkten sind bei Aldi die Preise jedoch besonders auffällig.

Der Wettbewerb zwischen den Märkten ist groß und Aldi punktet immer wieder mit den extrem niedrigen Preisen für Obst und Gemüse. Seit einem Jahr senkt der Discounter immer weiter die Preise, um sich im Wettbewerb gegen die Konkurrenz zu behaupten, wie „Ruhr24“ berichtet. Dabei sind diese Preise teilweise so niedrig, dass man es nicht glauben kann.

Aldi: Konkurrenzkampf der Discounter

Die Preise für Obst und Gemüse sind vermehrt so niedrig, dass es anzweifelbar ist, dass Aldi damit überhaupt viel Profit macht. Gegenüber der Lebensmittelzeitung (LZ) berichtet ein Mitarbeiter des Discounters, dass die Preissenkungen einen „bewussten Verzicht auf Marge“ haben. Das Ziel ist es wohl, Kunden von Lidl, Netto und Co. abzuwerben.

In einem Versuch hat die „LZ“ einen direkten Preisvergleich gemacht und dieselben Artikel in verschiedenen Supermärkten gekauft. Die Ergebnisse sind überraschend, aber bestätigen, was bereits vermutet wurde.

Wie erwartet war der günstigste Einkauf bei Aldi Süd, wo der Einkauf 15,14 Euro gekostet hat. Am zweitgünstigsten war der Einkauf bei Aldi Nord mit 17,97 Euro und am teuersten bei Netto. Dort hat der Einkauf für dieselben Artikel 20,09 Euro gekostet. Die Preise bei Aldi sind so billig, dass die anderen Discounter kaum mithalten können.

Preisvergleich schockiert Experten

Wie „Ruhr24“ berichtet, sind die Preise von Obst und Gemüse bei Aldi auffällig günstiger. Im selben Monat im Vorjahr haben dieselben Produkte deutlich mehr gekostet als momentan. Die „LZ“ merkt jedoch an, dass die geringen Preise Auswirkungen auf die Qualität der Produkte haben können.

Die Preise bei Aldi sind teilweise so niedrig, dass es Experten kaum glauben können. Im Wettbewerb mit anderen Discountern setzt der Supermarkt bewusst darauf, die billigsten Produkte anzubieten. Dabei wird zwar der Gewinn für Aldi geringer, aber das Ziel ist es wohl, neue Kundschaft von anderen Supermärkten abzuwerben.