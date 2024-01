Aldi: Massive Änderung im Brot-Regal – Kunden schauen ganz genau hin

Sparfüchse aufgepasst. Aldi Süd und Aldi Nord haben bekannt gegeben, dass sich ab Montag (8. Januar) einige Preise ändern werden. Zukünftig sollen ausgewählte Produkte bis zu 20 Prozent günstiger werden. Insbesondere Brotliebhaber werden von den Preisen profitieren können. Hier sparst du am meisten.

Aldi: Diese Produkte werden günstiger

Wie Aldi jetzt bekannt gegeben hat, sollen Kunden und Kundinnen von Aldi Nord und Aldi Süd ab Montag (8. Januar) bei folgenden Produkten bis zu 20 Prozent sparen können:

Das GOLDÄHREN Vollkorntoast in der 500-Gramm-Packung wird von 1,19 Euro auf 0,99 Euro (- 16 Prozent) gesenkt.

Auch das Buttertoast der Marke Goldähren in der 500-Gramm-Packung wird von 1,19 Euro auf 0,99 Euro (- 16 Prozent) gesenkt. Gleiches gilt für das Goldähren Vital & Fit Saftiges Mehrkornbrot in der 500-Gramm-Packung, dass von 1,39 Euro auf 1,29 Euro (- 7 Prozent) reduziert wird. Ebenso die Goldähren Mehrkornschnitte in der 500-Gramm-Packung von 1,39 Euro auf 1,29 Euro (- 7 Prozent).

Dauerhafte Preissenkung bei Aldi

Und das Goldähren Kleiner Sandwich Toast Dinkel wird in der 375-Gramm-Packung von 1,29 Euro auf 1,19 Euro (-7 Prozent) gesenkt. Das Goldähren Sandwichtoast Weizen in der 750-Gramm-Packung wird von 1,49 Euro auf 1,39 Euro reduziert und damit günstiger Prozent günstiger. Gleiches gilt für das Goldähren Sandwichtoast Vollkorn in der 750-Gramm-Packung, das statt 1,49 Euro nur noch 1,39 Euro (-6 Prozent) kostet. Ebenso das Goldähren Eiweißbrot in der 500-Gramm-Packung, welches von 1,99 Euro auf 1,89 Euro (-5 Prozent) gesenkt wird.

Diese Preissenkung gibt’s nur bei Aldi Nord

Folgende dauerhafte Preissenkungen werden nur bei Aldi Nord angeboten:

Das Goldähren Landbrot in der 1000-Gramm-Packung wird von 1,69 Euro auf 1,59 Euro (-5 Prozent) gesenkt. Und das Goldähren Körner Balance Sandwich in der 750-Gramm-Packung kostet statt 1,89 Euro nun 10 Cent weniger (-5 Prozent).

Diese Preissenkung gibt’s nur bei Aldi Süd

Folgende dauerhafte Preissenkungen werden nur bei Aldi Süd angeboten:

Das Goldähren Kerniges Roggenvollkornbrot in der 500-Gramm-Packung wird von 0,99 Euro auf 0,79 Euro (- 20 Prozent) gesenkt. Auch die Hustin gefüllte Bonbons in der 100-Gramm-Packung werden von 0,99 Euro auf 0,79 Euro (- 20 Prozent) gesenkt. Das Gut bio Vitalgebäck in der 200-Gramm-Packung wird nun statt für 2,79 Euro für gerade mal 2,49 Euro (- 10 Prozent) angeboten.

Das Gut bio Fruchtgummi in der 200-Gramm-Packung wird von 1,89 Euro auf 1,69 Euro (- 10 Prozent) gesenkt. Ebenso die Gut bio Pommes Frites in der 750-Gramm-Packung, welche von 2,69 Euro auf 2,49 Euro (- 7 Prozent) gesenkt werden. Und die Cucina Nobile Mozzarella Maxi in der 400-Gramm-Packung werden von 2,69 Euro auf 2,49 Euro (- 7 Prozent) gesenkt. Aldi-Kunden dürften sich also nicht nur beim Blick ins Brot-Regal zum Wochenstart verwundert die Augen reiben.