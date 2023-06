Aldi-Kunden machen erschreckende Beobachtung in Filialen und fallen vom Glauben ab

Mehrere Kunden von Aldi hatten beim Discounter zuletzt eine Beobachtung gemacht, die sie sprachlos zurückließ. Dabei ging es um das Angebot frischer Backwaren sowie besonders dreiste Kunden. Aber eins nach dem anderen.

Egal ob Aldi Süd oder Aldi Nord – in den Filialen der Discounter gibt es für die Kundschaft seit geraumer Zeit frische Backwaren. Häufig wird Aldi dabei von lokalen Bäckereien beliefert (hier erfährst du, worauf Aldi-Kunden beim Kauf von Backwaren achten sollten). Diese frischen Backwaren bringen manche Kunden allerdings offensichtlich zu äußerst frechen Taten.

Aldi-Kunden sind irritiert

So beschwerten sich Kunden auf der Facebook-Seite von Aldi Süd über den Umstand, dass sich gewisse Teile der Kundschaft an der Back-Theke bedienen und die Backwaren bereits in den Filialen verzehren würden – ohne zu zahlen! „Ich beobachte das schon lange, dass nicht nur Kinder mit Kuchen und Brötchen gefüttert werden und dann nicht bezahlt wird“, schreibt ein Kunde bei Facebook. „Ganze Großfamilien essen sich satt und gehen dann mit nur einem Artikel durch die Kasse und haben gut und umsonst gefrühstückt.“

Aldi Süd reagierte auf die Vorwürfe und teilte mit: „Uns ist aktuell nichts dazu bekannt, dass Kunden oder Kundinnen vermehrt Diebstahl in unserer Backabteilung begehen. Es kann vorkommen, dass einige Menschen die Artikel bereits im Laden verzehren, diese zahlen jedoch im Anschluss.“

Aldi Süd positioniert sich

Aldi Süd stellt klar: „Selbstverständlich ist es auch in unserem Interesse, dass die Ware bezahlt wird. Eine Auswirkung auf unsere Preisgestaltung hat das nicht, diese ist von anderen externen Faktoren abhängig.“ Zudem macht der Discounter seine Kunden darauf aufmerksam, dass Hinweise auf mögliche Diebstähle in den jeweiligen Filialen gemeldet werden sollten.

Aldi-Kunden kritisieren Gebäck-Verpackung

Andere Kunden hatten nach ihren Einkäufen derweil ganz andere Probleme. Auch in diesem Fall ging es um Backwaren – allerdings um Backwaren aus Fabrikfertigung. Das Shortbread vom Discounter wurde zu einem großen Diskussions-Thema unter Kunden, weil die Verpackung deutlich größer ist als der eigentliche Inhalt. Kunden fragen sich: Soll die große Verpackung etwa täuschen?

Die Antwort von Aldi Süd: „Es ist nicht unsere Absicht, irgendwen zu täuschen. Unsere Lieferanten füllen für gewöhnlich unterschiedliche Produkte ab, verwenden dafür jedoch oft die gleichen Verpackungsanlagen. Daher ist die Verpackungsgröße einheitlich für alle. Entscheidend ist jedoch, dass die angegebene Füllmenge übereinstimmt.“

Der Discounter weiter: „Die Reduzierung von Verpackungsabfällen und die Verwendung von wiederverwertbaren Materialien ist uns sehr wichtig. Bei den Shortbreads fällt diese jedoch aufgrund der Verpackungsanlage des Herstellers so aus.“