Aldi geht weitreichenden Schritt – Änderungen im Sortiment stehen bevor

Discounter-Riese Aldi stellt sich breiter auf! Kunden sollen bei Aldi bald nicht mehr nur günstig, sondern auch umweltschonend einkaufen können. Dafür wird sich das Sortiment bei Aldi Nord und Aldi Süd verändern – doch ob die Kunden dabei mitziehen?

Aldi-Kooperation spült neue Produkte in die Regale

Bio-Produkte bei Aldi sind schon längst nichts Neues mehr – mit der eigenen Marke „GUT bio“ bietet der Discounter seinen Kunden seit 18 Jahren Ware in Bio-Qualität an.

Eine neue Kooperation soll nun aber den Anteil der Bio-Produkte bei Aldi deutlich erhöhen. In Zusammenarbeit mit dem größten internationalen Bio-Verband, „Naturland“, will das Unternehmen aus Essen in NRW nicht nur das Bio-Sortiment in den Läden erhöhen, sondern auch einen Beitrag zur Artenvielfalt beisteuern, wie es in einer Pressemitteilung zu dem Thema heißt.

„Mit Naturland haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir unser Ziel, den Anteil an Bio-Ware weiter zu erhöhen, gemeinsam umsetzen können“, erklärt Katrin Beyer, Business Unit Director Category Management bei ALDI Nord.

Aldi: Neues Siegel für Produkte

Die ersten neuen Produkte sollen im ersten Halbjahr 2023 in das Sortiment aufgenommen werden, anschließend soll der Anteil von sogenannten Naturland-zertifizierten Artikeln nach und nach erhöht werden. Laut Aldi bekommen die Kunden die nachhaltigen Produkte stets zum „besten Preis-Leistungs-Verhältnis“.

Doch nicht nur die Kunden stehen bei der Kooperation im Fokus, der Discounter will von jedem verkauften Naturland-Produkt einen Anteil für ein Förderprogramm im Sinne der Artenvielfalt spenden – deshalb sind teilnehmende Lebensmittel für Kunden mit dem Siegel „Für mehr Artenvielfalt“ gekennzeichnet.

Fraglich bleibt allerdings, wie diese das neue Aldi-Sortiment annehmen werden – oder ob Naturland-Artikel zum Ladenhüter avancieren. In Zeiten steigender Preise sind schließlich auch Produkte ohne Bio- oder Nachhaltigkeitssiegel für manche Kunden schwer zu bezahlen.